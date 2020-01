Foto: TV Now

Bachelor 2020 (RTL): Was Sebastian da getan hat, ist unglaublich!

Bachelor-Fans mussten lange warten, doch am Mittwoch war es endlich wieder so weit: „Der Bachelor“ (RTL) startete in die neue Staffel. Dieses Mal kämpfen 22 Damen um das Herz von Single Sebastian Preuss. Der 29-Jährige aus München will im TV die richtige Frau finden und mit ihr nach eigener Aussage eine Familie gründen.

Wer wird sich blamieren? Wer meint es ernst mit dem Bachelor, wer nicht und vor allem: Wer bekommt die letzte Rose in der finalen Folge? Das werden die nächsten Wochen zeigen. In der ersten Folge bei RTL lernt der Bachelor seine 22 Damen kennen. Hier kannst du die Episode nachlesen.

„Der Bachelor“ (RTL): Erste Folge im Live-Ticker

22.18 Uhr: Und damit verabschieden wir uns an dieser Stelle. Nächste Woche geht's weiter! Gute Nacht.

22.17 Uhr: Und die letzte Rose geht an Jessi von Love Island. Wer hätte damit gerechnet???

22.07 Uhr: Vor der letzten Rose geht es noch einmal in die Werbung.

22.05 Uhr: Nur noch zwei Rosen und vier Frauen...

22.00 Uhr: Jetzt geht es Schlag auf Schlag beim Kickbox-Weltmeister aus München. Und schon wieder ein Namen-Patzer. Birgit heißt nun Desiree. Es ist aber auch kompliziert mit den Namen.

21.55 Uhr: Jetzt wird es auch für den Rest der Truppe ernst. Wer bekommt eine Rose, wer darf wieder heim?

21.50 Uhr: Damit ist auch die zweite Rose vergeben. Die Tennislehrerin hat mit Charme und Schläger überzeugt.

21.45 Uhr: Autsch, Bachelor-Fauxpas. Nennt der Bachelor die Natalie doch glatt Rebecca. Was soll es, wenn er nur noch die Jennys behält, hat er das Problem nicht mehr.

21.35 Uhr: "Ich will gar nicht mit dem reden". Sorry, Vanessa, dann dürfte es schwierig beim Bachelor werden.

21.32 Uhr: Diese ganze Zwillings-Geschichte behagt dem Bachelor irgendwie nicht. "Eine Spielerei", findet der Bachelor.

21.30 Uhr: Wie schon alle da? Das ging flott. Und die erste Rose bekommt: Wioletta. Wir haben es doch gleich geahnt.

21.25 Uhr: Und da ist sie, die sinnloseste Frage des Abends: "Was führt dich hier her?"

Ähhhm. "Du auch hier?"

21.25 Uhr: Da kommt das doppelte Lottchen. Da weiß selbst der sonst so eloquente Bachelor nicht weiter. "Ihr habt fast das identische Kleid", fachsimpelt der Modekenner.

21.18 Uhr: Warum lässt man sich eigentlich sein eigenes Geburtsdatum tätowieren? Vergisst man den sonst so leicht, oder was soll das?

21.14 Uhr: "Groß, blond, deutsch". Nein, das ist nicht die Aufnahmeprüfung für die AfD, das sind die Anforderungen von Studentin Diana. Ahja. Da hat sie mit Sebastian ja Glück gehabt.

21.08 Uhr: Sätze, die man als Bachelor nicht hören möchte. Bist du der Abholer? Ne, ne. Der Bachelor.

21.07 Uhr: So langsam dämmert es den Damen. Drei Rosen stehen schon bereit. Der Bachelor darf also bereits vor der großen Nacht der Rosen drei Frauen auswählen, die fortan nicht mehr zittern müssen.

21.05 Uhr: Wie sah wohl das Casting für den Bachelor 2020 aus? Sag mal, junge Dame, wie heißt du? Jenny. Läuft, bist dabei!

21.00 Uhr: Oh je, sie hat wirklich einen Tennisschläger dabei. Aber sie haben beide am selben Tag Geburtstag. NICHT EUER ERNST.

20.59 Uhr: Oh, da ist die Tennislehrerin Schrägstrich Tochter aus gutem Hause. Im Dirndl. Noch mehr Klischee und sie bringt ihm nen Tennischläger mit.

20.47 Uhr: Und da darf die erste schon vor zum Bachelor. Es ist Ex-GNTM-Sternchen Wioletta. Das hat doch gefunkt... Das sieht ja ein Blinder.

20.45 Uhr: Wer hat Lust auf ein Trinkspiel? Jedes Mal wenn der Bachelor Kickboxen erwähnt, trinken wir einen Kurzen. Sorry Chefin, ich bin morgen krank ;)

20.44 Uhr: Uiiii, aufgepasst. Wortspielalarm. Der Bachelor ist Kickboxer und fragt sich, wie er sich den schlagen wird. Wobei, hat ihn nicht genau das in den Knast gebracht?

20.38 Uhr: Bachelor Sebastian ist Maler und fährt Lamborghini. Frage in die Runde, wieviele Wände muss man dafür streichen?

20.35 Uhr: "Wenn man einen guten Charakter hat, darf man mit mir Zeit verbringen. Aber der Mann muss schon ein bisschen danach aussehen", sympathisch die Denise-Jessica aus München. Von Beruf: Tennislehrerin. Oder Tochter aus guten Münchner Hause. Sucht euch was aus.

20.32 Uhr: Jetzt wird es traurig. Der Bruder von Sebastian Preuss starb an einer Überdosis. Während eines Therapieaufenthalts spritzte er sich zu viel Fentanyl. Da fließen die Tränen.

20.30 Uhr: Und noch etwas Neues hat sich RTL einfallen lassen. Ein Zwillingspaar beim Bachelor. Ach du je.

20.27 Uhr: Wegen Körperverletzung ist der Kollege Preuss übrigens in den Knast gekommen. "Da hatte ich wirklich Angst." Doch was lernen wir daraus. Solche eine gute Sozialprognose haben wohl die wenigsten Knastis in Deutschland. Vom Schläger zum Bachelor. Das hätte sich Rosamunde Pilcher nicht besser ausdenken können.

20.25 Uhr: Na endlich, jetzt kommt die Knastgeschichte auf den Tisch. In einem Münchner Ghetto sei er aufgewachsen. So etwas gibt es in München?

20.23 Uhr: Da sind auch endlich die Mädels. Als erstes dran ist das 28-jährige Model. Wioletta. Die kennen wir doch irgendwo her? Richtig, die junge Dame war schon bei GNTM.

20.22 Uhr: Oh, jetzt wird es melodramatisch. Albträume hatte er, so der Bachelor, während James Arthur im Hintergrund schmachtet.

20.15 Uhr: Endlich, es geht wieder los. Und da fließen auch schon die ersten Tränen. Was haben wir das vermisst.

20.05 Uhr: Nur noch zehn Minuten... Dann geht es endlich los! Bist du auch schon so aufgeregt?

19.05 Uhr: Die Ladys freuen sich auf Bachelor Sebastian Preuss. Doch die Aussage einer Kandidatin dürfte den Single stutzig machen. Make-Up-Artistin Vanessa Guida aus Freiburg hat nämlich einen ganz besonderen Wunsch: Der Bachelor soll sie auf keinen Fall mit auf ein Date nehmen. Hä? Den ganzen Artikel gibt's hier>>>

18.04 Uhr: Wie auch in den vergangenen Staffeln wird es wieder eine Änderung geben. Dieses Mal darf der Bachelor gleich am Anfang der ersten Nacht der Rosen drei Kandidatinnen in die nächste Runde schicken. Das gab's noch nie!

„Der Bachelor“ (RTL): Sebastian Preuss hat schwere Vergangenheit

Der Kickboxer hat bereits einiges hinter sich. Seine Mutter musste viel arbeiten, sodass er als Kind abends oft alleine zuhause bleiben musste. In der ersten Folge spricht der Bachelor von Albträumen und seinen Ängsten.

Und er erzählt auch, wie hart es für ihn war, mit falschen Menschen befreundet gewesen zu sein. „Ich war ein Teenager, der sehr viel Aufmerksamkeit brauchte“, erklärt der Bachelor. „Die hab ich mir durch falsche Anerkennung geben lassen.“

Bachelor Sebastian hat auch zugeschlagen

Aufgewachsen ist Sebastian Preuss im Münchener Stadtteil Fürstenried West. „Wir waren damals in München in einem kleinen Getto“, wie es der Bachelor bezeichnet. „Wenn da jemand ein Problem mit jemandem hatte, haben wir uns geschlagen.“

Er sei dafür gefeiert worden, habe sich cool und anerkannt gefühlt - „Wahrscheinlich das, was mir eine Vaterfigur besser hätte schenken können, gaben mir damals falsche Freunde, zu denen ich aufgeschaut habe.“

Er wurde wegen Körperverletzung verhaftet

„Mir war nicht bewusst, auf welch dünnem Eis ich mich bewege“, sagt er rückblickend voller Sorge. Schließlich wurde Sebastian Preuss wegen Körperverletzung verhaftet. Zuerst habe er nicht gewusst, was ihm blühen würde. „Ich hatte wirklich Angst“, gibt er zu. Zu dieser Zeit habe er angefangen, Sport zu treiben. Und fand endlich Anerkennung.

Bachelor 2020: Das sind die Kandidatinnen

Bachelor Sebastian Preuss mit den 22 Damen, die um sein Herz kämpfen. Foto: TVNOW / Arya Shirazi

Judith

Jenny T.

Isabelle

Laureen

Leah Marie

Jessi

Anna

Jennifer R.

Jenny S.

Jenny-Jasmin

Desiree

Wioleta

Jenny-Fleur

Vanessa

Jessica

Rebecca

Natali

Michele

Diana

Denise-Jessica

Birgit

Linda

„Der Bachelor“ läuft ab dem 8. Januar mittwochs bei RTL.