Bachelor: Kandidatin gesteht – ich will, dass Sebastian Preuss DAS mit mir macht

Es scheint das Lieblingswort des neuen Bachelor zu sein. „Cool“. Bei Sebastian Preuss ist einfach alles 'cool'. Die Villa: 'Cool'. Die Mädels: 'Cool'. Die Augen von Kandidatin XY: 'Cool'.

Der neue Bachelor nutzte das Adjektiv in der ersten Folge der RTL-Kuppelshow so häufig, hätte man für jedes 'cool' einen Schnaps getrunken, man hätte die Nacht wohl mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus verbringen müssen.

Bachelor: Kandidatin hat ganz speziellen Wunsch an Sebastian Preuss

Eines dürfte Neu-Bachelor Sebastian Preuss allerdings gar nicht so lustig gefunden haben: Die Aussagen von Kandidatin Vanessa Guida. Die Make-Up-Artistin aus Freiburg hat nämlich einen ganz besonderen Wunsch an Bachelor Sebastian. Er solle sie bloß nicht mit auf ein Date nehmen, so die 26-Jährige.

Mitkandidatin Jenny erzählte sie vermeintlich unbemerkt: „Ich glaube, der hat schon seine Favs. Aber ich schwöre, ich hoffe, ich bin es nicht. Und ich hoffe, der will auch gar kein Date mit mir.“

Das ist Bachelor Sebastian Preuss:

Sebastian Preuss ist ein deutscher Kickboxer und Fernsehdarsteller

In seiner Jugend bekam er mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung und wurde sogar zu einer Jugendstrafe verurteilt

Wegen Wiederholungsgefahr kam er in Untersuchungshaft und saß ein halbes Jahr in der JVA Stadelheim ein

Preuss ist mehrfacher Deutscher Meister im Kickboxen

2018 und 2019 wurde er WKU-Weltmeister in der 90-Kilo-Klasse

Bachelor: DAS will Vanessa wirklich in der Show

Bachelor Sebastian Preuss und seine Damen. Foto: TVNOW / Arya Shirazi

Doch was will die Kosmetikerin dann überhaupt in der Show? Auch darauf hat sie eine simple wie einleuchtende Antwort: „Ich hoffe, ich kann hier noch einfach ein, zwei Wochen chillen. Dann kann ich mich fame machen und dann 'Adios Muchachos'. Das wäre mein Dream. Ich mache keinen Scherz, ich bin echt nicht traurig drum, wenn ich gehe. Überhaupt gar nicht. Ich will nur in der Villa für Einschaltquoten bleiben, das ist genau mein Ding.“

Sebastian Preuss sei einfach gar nicht ihr Typ, so Vanessa. So sei er zwar „schön, aber nicht geil.“ Na, dann lass das mal besser nicht den Bachelor hören. Sonst ist es bald vorbei mit Gratis-Urlaub auf RTL-Kosten.