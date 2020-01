Bachelor: Schwerer Vorwurf! Sebastian Preuss soll Schwan ...

Puh, wenn sich DAS bewahrheitet, wäre der gute Eindruck bei den Frauen wohl dahin...

Bachelor Sebastian Preuss (29) ist mehrfach vorbestraft, saß bereits wegen Körperverletzung im Knast. Das wissen RTL-Zuschauer schon seit Folge 1 der aktuellen Staffel, als der Kickboxer über seine Vergangenheit gesprochen hatte. Details waren aber nicht bekannt.

Und das womöglich aus gutem Grund, denn: Wie „tz.de“ berichtet, könnte eine alte Meldung aus dem Jahre 2009 Aufschluss darüber geben, was Sebastian u.a. verbrochen hatte! Der Bachelor bestreitet heute, irgendwas damit zu tun zu haben. Aber der Reihe nach...

Foto: TVnow

In besagtem Artikel hat ein Sebastian P. bei einem Grillfest zu seinem 18. Geburtstag im Mai 2008 völlig die Nerven verloren, rastete komplett aus. Er hatte mit seinem damals 28-jährigen Kumpel Istvan Z. am Ufer der Isar in München einen anderen Mann mit einem Schwan angegriffen haben. Ja, kein Witz: mit einem lebendigen Schwan!

War Prügel-Täter Sebastian P. der heutige Bachelor?

An einem Kiosk hatten P. und Z. ihr späteres Opfer Steven L. getroffen, bepöbelten den Brandenburger wegen seines ostdeutschen Dialekts. Steven L. ließ sich nicht provozieren, ist mit seiner Freundin ans Ufer gegangen, um Schwäne zu füttern. Sebastian P. und Istvan Z. sind dem Paar gefolgt – und P. hatte einen Schwan am Hals gepackt, Steven L. damit geschlagen! Das Tier hatte die Attacke zum Glück überlebt. Vor Gericht hatte später Istvan Z. ausgesagt, dass die beiden das vorher im Fernsehen sahen...

Täter wurden zu Bewährung verknackt

Nach der Schwan-Attacke hatte Z. glühende Grillkohle auf Steven L. geschleudert und eine zerbrochene Bierflasche über dessen Kopf gezogen. Dann traten Sebastian P. und Istvan Z. auf ihr Opfer ein, bewarfen ihn selbst dann noch mit Steinen, als er schon am Boden gelegen hatte. Steven L.s Freundin vor Gericht: „Ich dachte, die bringen ihn um.“ Die beiden Täter wurden jeweils zu zwei Jahren Bewährung verurteilt.

Bachelor Sebastian Preuss. Foto: TVNOW

Bachelor nimmt Stellung zu Vorwürfen

Bachelor Sebastian Preuss hat sich in einem RTL-Interview zu dieser Geschichten geäußert: „Ich war an meinem 18. Geburtstag mit meiner damaligen Freundin an der Isar, mein Bruder war parallel da. Dessen Freunde hatten Streit mit jemandem, den Streit wollte ich schlichten.“ Und weiter: „Der Streit ist eskaliert, als der Typ auf mich losgegangen ist.“ Er sei dann mit seinem Schäferhund-Welpen geflüchtet. Preuss: „Es gab keine Zeugen, die Behauptungen sind falsch und absurd.“

Inzwischen habe sich der Bachelor von jeglicher Form von Gewalt entfernt: „Ich bereue meine Fehler und helfe sogar, jungen Menschen Wege aus der Kriminalität aufzuzeigen.“

Na, dann kann er ja weiter mit gutem Gewissen Rosen verteilen...