Sind Oliver Ginkel und Antonia nach AYTO noch zusammen? DAS spricht dafür

Achtung Spoiler! In der letzten Folge von „Are You The One – Realitystars In Love“ gehen Calvin, Hatti, Henna und Co. leider ohne Kohle nach Hause. Denn bei der letzten Matching-Night bleiben am Ende drei Lichter aus. Tja, Pech im Spiel, aber muss das auch Pech in der Liebe bedeuten?

Das fragen sich jetzt natürlich alle Zuschauer, denn in der 5. Staffel haben so einige Singles miteinander angebandelt. Ganz vorne mit dabei waren Oliver Ginkel und Antonia Rot. Die beiden waren in der Dating-Show ab Tag 3 kaum noch voneinander zu trennen und beanspruchten den Boomboom-Room regelmäßig für sich – sehr zum Missfallen der anderen Teilnehmer. Aber hat ihre Liebe auch Monate nach der Show noch gehalten? Unsere Redaktion hat die beiden bei „Famefighting“ beobachtet und mit Oliver Ginkel gesprochen.

Oliver Ginkel macht vielversprechende Aussage

In der Show sind Oliver Ginkel und Antonia Rot laut den Experten ein „No Match“, doch ihre Gefühle sagen etwas anderes. Als Sophia Thomala von dem 27-Jährigen in der letzten Folge wissen will, ob er seine Zukunft bereits mit der hübschen Blondine plane, meint er sicher: „100 Prozent. Ich habe den Flieger bereits nach Berlin umgebucht.“

Im Interview mit dieser Redaktion will der Profi-Boxer natürlich auch bei „Famefighting“ in der Grugahalle in Essen am Samstagabend (18. Oktober) aus vertraglichen Gründen noch nicht verraten, wie es mit den beiden weiterging. Doch rückblickend bereue er zumindest bei AYTO nichts. „Ich habe das Spiel so gut wie ich es konnte gespielt, weil ich meinen Gefühlen gefolgt bin. Und wenn meine Eier sagen, dass ich keiner anderen Frau Aufmerksamkeit schenken will, weil ich da eine andere Frau kennenlerne, dann ist das so“, stellt er klar.

Als wir ihn nach weiteren Wunschformaten fragen, nennt er ausgerechnet ein Couple-Format als nächstes Ziel. „Wenn ich eine Partnerin haben sollte, dann Sommerhaus der Stars natürlich.“ Wer käme denn auf ein so bekanntes Partner-Format, wenn er Single wäre, oder? Temptation Island wäre dagegen ein Tabu für ihn. „Ich glaube, Paare gehen da nur hin, um ihre Beziehung zu begraben.“

Sieg auf ganzer Linie?

Und wie sieht das Antonia Rot? Beim Event selbst versuchte die 25-Jährige den Interview-Anfragen der Journalisten rund um Oli eher aus dem Weg zu gehen, schlich sich fast unbemerkt auf dem roten Teppich davon. Während der Boxkämpfe lief sie vor allem viel mit ihrer AYTO-Freundin Henna herum. Doch beim Boxkampf von Oliver Ginkel gegen Idris Virgo konnten unsere Reporterinnen sie in der ersten Reihe spotten, wie sie aufmerksam mitfieberte.

Doch nach dem Sieg ihres AYTO-Schwarms blieben innige Gratulationsküsse und Umarmungen vor den Augen der Kameras und des Publikums leider aus. Stattdessen zog es sie in den Backstage-Bereich hinter die Kulissen. Vielleicht um dort Oliver Ginkel unbemerkt in Empfang zu nehmen? Einen kleinen Hinweis gibt es da noch: Auf Instagram postete sie ein Bild mit einer Siegermedaille, wie sie Oliver Ginkel nach seinem Kampf um den Hals gehangen bekam. Allerdings ist es auch nicht auszuschließen, dass die Medaille auch von einem anderen Reality-Star wie Marvin oder Damian sein könnte…

Ob es tatsächlich ein Liebes-Happy-End zwischen den zwei AYTO-Turteltauben gibt, werden wir wohl erst am 29. Oktober erfahren, wenn das große Wiedersehen bei RTL+ zu sehen ist.