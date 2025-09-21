Axel Milberg: Kurz nach dem „Tatort“ geht die Nachricht um

Sonntagabend ist „Tatort“-Zeit. Aktuell müssen sich die Krimi-Fans aber aufgrund der Sommerpause mit Wiederholungen zufriedengeben. Vergangenen Sonntag (31. August) ging Axel Milberg als Kommissar Klaus Borowski auf Spurensuche.

Der „Tatort“ namens „Borowski und der stille Gast“ mit Axel Milberg ist dabei von 2012. Konnte man die Zuschauer mit einer Wiederholung überhaupt vor die Bildschirme locken? Am Tag nach der Ausstrahlung gibt es die Antwort auf diese Frage.

ARD zeigt Wiederholung mit Axel Milberg

Worum ging es in dem Fall überhaupt? „Für Carmen Kessler kommt jede Hilfe zu spät. Die junge Frau wird in ihrer Wohnung brutal ermordet aufgefunden. Kommissar Borowski und seine Kollegin Sarah Brandt stehen vor einem Rätsel“, heißt es in der Programmankündigung der ARD.

Weiter noch: „Obwohl die Wohnungstür verriegelt ist und der Täter keinerlei Spuren am Tatort hinterlassen hat, scheint der Mörder bei dem Opfer ein- und ausgegangen zu sein. Für Kommissar Borowski beginnt ein nervenaufreibendes Katz-und-Maus-Spiel. Der stille Gast ist unauffindbar und er hat bereits das nächste Opfer im Visier: Sarah Brandt.“ Ein Fall, der den Zuschauern augenscheinlich gefallen hat.

„Tatort“ mit Axel Milberg an der Spitze

Schaut man sich die Quote des Abends an, dann hat die ARD allen Grund zu feiern. Der „Tatort“ konnte nämlich den Primetime-Sieg beim Gesamtpublikum holen. Insgesamt 4,76 Millionen Zuschauer waren am Sonntagabend mit dabei. Das entspricht einem Marktanteil von insgesamt 21,6 Prozent.

In der kommenden Woche (7. September) zeigt die ARD nochmal eine alte Folge der Krimi-Serie. Am 14. September endet die Sommerpause dann aber und es gibt wieder neue Fälle.