„Avatar 3“: Heftige Ansage vor Kinostart – Fans müssen erst einmal tief durchatmen

Im Kinojahr 2025 nimmt uns Regisseur James Cameron in „Avatar 3: Fire and Ash“ mit zurück auf den Planeten Pandora – ein weiteres Kapitel einer Filmreihe, deren historischer Erfolg wohl für immer einmalig bleiben wird.

Obwohl der Film in Deutschland erst am 17. Dezember 2025 ins Kino kommt, sickern nach und nach immer mehr Infos zum Mega-Blockbuster durch. Nach einigen inhaltlichen Details und Konzeptzeichnungen hat sich nun auch Cameron geäußert – und eine Ansage gemacht, bei der einige Filmfans wohl erst einmal tief durchatmen mussten.

Neue Infos zu „Avatar 3: Fire and Ash“

Der erste Teil „Avatar: Aufbruch nach Pandora“ von 2009 spielte – auch dank der damals revolutionären 3D-Technik – weltweit rund 2,9 Milliarden US-Dollar ein und ist damit der bis heute erfolgreichste Film aller Zeiten. Mit der Fortsetzung „Avatar: The Way of Water“ ließ sich Regisseur James Cameron satte 13 Jahre lang Zeit – doch das störte die Fans offenbar kaum: 2,3 Milliarden Dollar weltweit, Platz 3 auf der Liste der erfolgreichsten Kinofilme.

Bemerkenswert: Damit gehen drei der fünf erfolgreichsten Filme aller Zeiten auf das Konto von Regisseur James Cameron – „Avatar: Aufbruch nach Pandora“ (Platz 1), „Avatar: The Way of Water“ (Platz 3) und „Titanic“ (Platz 4).

Warum es nach dem „Avatar“-Erfolg so lange dauerte, bis der zweite Teil erschien? Nun, James Cameron plante nicht nur eine Fortsetzung, sondern gleich drei – und die wollte er im besten Fall alle am Stück hintereinander drehen. Das benötigte viel Vorbereitungszeit, auch weil sich die Tricktechnik stets weiterentwickelte – und Cameron ist dafür bekannt, mit seinen Filmen stets neue Standards in puncto visuelle Effekte zu setzen.

Doch auch die Story und die Entwicklung der Charaktere muss natürlich stimmen. James Cameron und seine Autoren tüftelten jahrelang an den Skripten für die nächsten „Avatar“-Filme – und mussten schließlich feststellen, dass drei Fortsetzungen schlicht nicht ausreichten, um all ihre Ideen unterzubringen. Und das, obwohl die „Avatar“-Filme nicht gerade kurz daherkommen.

Teil 1 dauerte 162 Minuten, Teil 2 sogar 192 Minuten – und wenn man die neuesten Aussagen von James Cameron hört, dann dürfte der dritte Film womöglich sogar die 200-Minuten-Marke knacken!

Wird „Avatar 3“ rund 3,5 Stunden lang?

Im Gespräch mit dem Branchenmagazin „Empire“ erklärte der Regisseur, dass er einige Ideen für „Avatar 2“ hatte, die es nicht in das fertige Produkt geschafft hatten – trotz mehr als drei Stunden Laufzeit! „Der Film bewegte sich wie ein Hochgeschwindigkeitszug, und wir gingen nicht genug auf die Charaktere ein“, so Cameron. „Also sagte ich: ‚Leute, wir müssen ihn aufteilen.'“

Heißt: „Avatar 3“ muss nicht nur seine eigene Story erzählen, sondern auch noch die nicht verwendeten Überreste des Vorgängerfilms mit aufnehmen. Entsprechend kündigt James Cameron auch an, dass „Avatar 3: Fire and Ash“ letztendlich „tatsächlich ein bisschen länger sein wird als Film 2“.

Da dürften einige Fans erstmals schlucken. Trotz der berauschenden Optik der „Avatar“-Filme waren die 3 Stunden und 12 Minuten des zweiten Teils durchaus eine Herausforderung für einige Zuschauer. Man darf gespannt sein, wie viel Sitzfleisch das Publikum zum Jahresende für den dritten Teil benötigt.