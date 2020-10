Attila Hildmann feiert Michael Wendler: Er verrät jetzt, was sich hinter den Kulissen abspielte

Sein Grinsen ist so breit, dass es kaum in den Sucher seiner Kamera passt. Am Donnerstagabend lud Vegan-Koch Attila Hildmann ein neues Video bei YouTube hoch.

„Michael Wendler, Ehrenmann“, grinst der in krude Theorien und noch krudere Kreise abgedriftete Koch, klatscht in die Hände und erhebt beide Daumen. Attila Hildmann ist sichtlich stolz. Auf Michael Wendler und wohl auch ein wenig auf sich selbst.

Attila Hildmann feiert den Wendler-Eklat. Foto: imago images / Stefan Zeitz

Attila Hildmann feiert die Wendler-Entscheidung

Schließlich ist er nicht ganz unschuldig an Wendlers Entscheidung, sich von RTL zu distanzieren und sich nun der Corona-Leugnerei zu widmen.

-------------------

Das ist Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

In den 2000er Jahren brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) wird er als Juror auftreten

-------------------

„Patrioten und Deutschland, wir sind stolz auf dich Michael“, sagt Hildmann im weiteren Verlauf des Videos. „Ein Mensch mit Rückgrat, mit Herz und Verstand“, bezeichnet Attila Hildmann den Mann, mit dem er 2016 zusammen bei RTL das Tanzbein schwang.

Michael Wendler: Welchen Einfluss hatte Attila Hildmann auf seine Entscheidung. Foto: imago images

Und seine weiteren Aussagen geben Erschreckendes preis. So habe Hildmann Michael Wendler bei seiner Entscheidung stark unterstützt. „Ich habe vor seiner Entscheidung bezüglich RTL auch mit ihm gestern Nacht noch telefoniert und habe ihn darin bestärkt, dass er diesen Schritt gehen soll, und er hat es getan“, so der Koch.

Youtube-Zuschauer lachen über Attila Hildmann

Um dann fortzufahren: „Und deswegen verdient er von uns bedingungslose Unterstützung. Ich bin mir sicher, dass Spahn, Merkel und der RTL-Chef aktuell eine mega Kotztüte bauen, denn so viel, wie diese Lügner kotzen müssen, solche Tüten gibt es noch gar nicht.“

-----------------

Mehr zum DSDS-Eklat um Michael Wendler:

DSDS-Jurorin Maite Kelly lässt fiesen Spruch los – sie ist nicht die einzige

Michael Wendler: DSDS-Eklat! Jetzt bringt ausgerechnet ER sich in Stellung

Michael Wendler: So schlecht steht es WIRKLICH um den Wendler

-----------------

Naja, das konnten wir an dieser Stelle noch nicht verifizieren. Unter dem Youtube-Video jedenfalls mehren sich die Stimmen derer, die die Aussagen von Attila Hildmann nicht unterstützen.

„Wenn man glaubt, geiler kann diese ganze Show nicht werden, dann kommt der Wendler. Das wird ganz großes Kino, ich seh' es schon vor mir, wie der Wendler auf der Bühne singt, gleich nach dem Schwachsinnsauftritt von Atti bei ner Demo.“

„Er hat wortwörtlich Wendlers komplettes Leben zerstört mit diesem Telefonat.“

„Merkel und Spahn interessieren sich doch nicht für einen Wendler. In welcher Welt lebst du eigentlich?“

Alle Infos zu Michael Wendlers kruden Corona-Theorien findest du in unserem Wendler-Blog.