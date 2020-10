Attila Hildmann: Krasse Aussagen zu Michael Wendlers RTL-Fiasko – „Ein Atomschlag“

Die Debatte um Michael Wendler und Attila Hildmann nimmt kein Ende...

Jetzt redet Attila Hildmann Klartext! Klartext zu Michael Wendler und seiner Entscheidung, bei DSDS aufzuhören und damit RTL den Rücken zu kehren.

Der als Corona-Leugner bekannte Vegan-Koch teilt die Meinungen des Schlagerstars, gilt sogar als Antreiber des Skandal-Videos, das Michael Wendler vor einigen Tagen veröffentlichte. Darin stellt der Sänger den Bundesstaat und deren Handlungsweisen während der Corona-Pandemie in Frage.

Attila Hildmann findet auf Youtube nun deutliche Worte gegenüber RTL.

Attila Hildmann: Klare Worte zu Michael Wendlers RTL-Fiasko

Es war ein herber Schlag für seine Fans, als Michael Wendler in der vergangenen Woche groß ankündigt hatte, nicht länger Juror bei DSDS zu sein und damit mit Dieter Bohlen du Co zusammenzuarbeiten.

Das ist Attila Hildmann:

geboren am 22. April 1981 in Berlin

Vegan-Koch und Autor von Kochbüchern

ist türkischer Herkunft und bei deutschen Adoptiveltern aufgewachsen

zuletzt wegen der Verbreitung von Verschwörungsideologien rund um das Coronavirus scharf kritisiert

ist auch durch antisemitische Äußerungen negativ aufgefallen

Attila Hildmann: Ein Atomschlag“

„Dadurch, dass er mit seiner sexy Freundin sehr viel Lifestyle in den Sender reingebracht hat, ist er für RTL unglaublich lukrativ und für RTL ist das eine Vollkatastrophe. Ein Atomschlag, muss man sagen. Dass er sich jetzt so äußert“, sagt Attila Hildmann in seinem Youtube-Video. Und weiter: „Die zwei Sachen, die er gesagt hat, sind aber völlig berechtigt, finde ich, und sollten auch möglich sein in einer Demokratie.“ Mit den zwei Sachen meint Hildmann die kritischen Aussagen von Michael Wendler gegenüber Angela Merkel und den Medien.

Foto: imago images / Stefan Zeitz

RTL selbst hatte sich kurz nach Wendlers DSDS-Aus zu der ganzen Sache geäußert. Der Sender beteuerte gegenüber der Bild: „Wir sind völlig überrascht von den Aussagen von Michael Wendler. Sowohl zum Ausstieg aus DSDS als auch von seinen Verschwörungstheorien. Davon distanzieren wir uns ausdrücklich."

Michael Wendler. Foto: imago images

Die anschließenden Reaktionen zu Wendlers Meinung kann Attila Hildmann absolut nicht nachollziehen. „Man dichtet ihm an, er sei krank oder hätte ein psychisches Problem. Er würde seine Karriere kaputt machen, er wäre jetzt ein kruder Verschwörungstheoretiker und wäre fremdgesteuert durch Attila Hildmann. Es wird nur diffamiert. Was hat das denn noch mit Demokratie zu tun?“

Das ist Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

In den 2000er Jahren brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) wird er als Juror auftreten

Michael Wendler hat sich noch nicht geäußert

Michael Wendler selbst äußerte sich bislang noch nicht auf das Youtube-Video. Alles, was du sonst noch über den ganzen Skandal wissen musst, erfährst du in unserem Blog >>> (jhe)