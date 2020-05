Attila Hildmann: Nach irren Corona-Aussagen – Kot-Attacke auf den Vegan-Koch

View this post on Instagram

Egal was mit mir geschäftlich passiert, ob ich insolvent gehe oder sie mir Bomben in den Laden schmeißen oder mir ne Kugel in den Kopf ballern! Es war es ALLES Wert und ich bereue keine einzige Aussage! Hier wird Hochverrat am Deutschen Volk begangen! Alle Akteure bei Corona haben euch angelogen, Statistiken gefälscht und ALLES DETAILGETREU LANGE GEPLANT! https://t.me/ATTILAHILDMANN