Armin Roßmeier packt aus: ZDF machte Jürgen Drews beim „Fernsehgarten“ klare Ansage

Keiner kennt den „ZDF-Fernsehgarten“ so gut wie Armin Roßmeier. Seit fast 40 Jahren ist der TV-Koch fester Bestandteil der Sonntagsunterhaltungsshow und damit ein echtes Gesicht des Formats.

Nun blickt er im Interview mit „t-online“ zurück und verrät unter anderem, was heute ganz anders läuft. Und wie Jürgen Drews einen bleibenden Eindruck beim ganzen Team hinterlassen hat.

„ZDF-Fernsehgarten“: Armin Roßmeier enthüllt Showdetails

Der charmante Fernsehkoch kennt den „ZDF-Fernsehgarten“ wie seine Westentasche. Doch in der jahrzehntelangen TV-Historie hat sich scheinbar einiges geändert.

++ auch für dich interessant: Zuschauer erteilen dem „Fernsehgarten“ bittere Absage – „Es ist unerträglich“ ++

Beim Blick auf die Künstler und Stargäste wird es sofort deutlich: Während früher eher Schlagerlegenden wie Roland Kaiser auftraten, sind sie heute sehr selten vertreten. Doch was sind die konkreten Gründe dafür?

„Es heißt, das ZDF würde nicht genug zahlen“, erklärt Roßmeier. Doch das kann er nicht unterschreiben. „Das ZDF wird zum Buhmann gemacht. Die Stars haben vergessen, dass sich neben ihnen eine Konkurrenz an jungen Leuten aufgebaut hat“, fügt er im t-online-Interview hinzu.

Jürgen Drews bekommt Ansage vom ZDF

Früher wurde lange im Voraus gebucht, während heute vieles spontan läuft. Roßmeier gerät ins Schwärmen, wenn er auf die Talente zu sprechen kommt: „Die Nachwuchskünstler strahlen einfach Lebensfreude aus“, erklärt er. Und fügt hinzu: „Die alten Stars ruhen sich mehr oder weniger auf ihren Lorbeeren aus.“ Doch beim „ZDF-Fernsehgarten“ gibt es noch andere Änderungen. Während früher noch in luxuriösen Hotels übernachtet wurde, ist heute vieles aufs Sparen ausgelegt.

In seiner langen Zeit bei der Unterhaltungsshow hat er sich auch ein genaues Bild von den Schlagerstars machen können. Roßmeier beschreibt deutlich, dass er sie als „sehr unnahbar“ wahrnehme. Doch ein Star ist ihm positiv in Erinnerung geblieben: Jürgen Drews. Der sei immer herzlich gewesen. Er selbst ist auch das komplette Gegenteil einer unnahbaren Person, so mischt er sich nach der Show häufig unter das Publikum und gibt fleißig Autogramme.

Jürgen Drews sei beim ganzen Team besonders beliebt gewesen, doch eine Aktion habe ihm bei einem Auftritt vor 30 Jahren auch Ärger eingeheimst. „Er ist damals nach seinem Auftritt mit seinem Mikro in den Pool gehüpft, die komplette Technik war kaputt. Da war das ZDF wütend. Später wurde ihm gesagt, dass er das gerne machen kann, aber das nächste Mal bitte ohne Mikrofon.“

Schlussendlich ist der „ZDF-Fernsehgarten“ wohl kaum aus Roßmeiers Leben wegzudenken. Nur weniges würde ihn zum Aufhören bringen: „Das könnte nur eine Krankheit sein. Wenn ich mich nicht mehr wohlfühle oder ich merke, dass ich der Aufgabe nicht mehr gewachsen bin“, merkt der Starkoch deutlich an.