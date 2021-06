Armin Laschet: Pikante Lücke in seinem Lebenslauf – DIESE Peinlichkeit holt ihn wieder ein

In den vergangenen Wochen geriet Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock immer wieder wegen ungenauer Einträge in ihrem Lebenslauf unter Druck. Die Grünen mussten Angaben korrigieren. Nun steht auch Armin Laschet unter Verdacht, seinen Lebenslauf geschönt zu haben.

Konkret soll es um zwei Stellen im von der NRW-Staatsregierung sowie von der CDU-NRW veröffentlichten Lebenslauf des Kanzlerkandidaten Armin Laschet gehen. Die Lebensläufe wurden auf den jeweiligen Internetseiten online gestellt und werfen Fragen auf. Aufgedeckt hat das die Redaktion von t-online. Ein Punkt ist dabei besonders pikant.

Auch der offizielle Lebenslauf von Armin Laschet wirft Fragen auf, ebenso wie manche Angaben von Annalena Baerbock unklar waren. Foto: picture alliance / SvenSimon | Malte Ossowski/SVEN SIMON, picture alliance / dpa Themendienst | Christin Klose

Zunächst die harmlosere Panne: Armin Laschet gibt in seinem Lebenslauf an, Direktionsmitglied der „Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen“ zu sein. Das ist nicht mehr korrekt, denn er schied bereits am 31. Oktober 2020 aus diesem Gremium aus und wird auch nicht mehr auf der Internetseite des Karlspreises aufgeführt.

Eine andere Ungenauigkeit ist aber spannender: In seinem offiziellen Lebenslauf fehlt auch die Angabe, dass Laschet von 1999 bis 2015 einen Lehrauftrag an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen hatte, berichtet t-online. Nun ließe sich spekulieren, ob Laschet diese Angabe absichtlich aus dem Lebenslauf strich, weil diese Lehrtätigkeit ein unrühmliches Ende fand.

Wollte Kanzlerkandidat Armin Laschet seinen Lebenslauf schönen?

Er hatte Klausurnoten von Masterstudenten der Politikwissenschaft verloren, diese seien ihm auf dem Postweg abhandengekommen. Um seinen Studenten eine Nachprüfung zu ersparen, rekonstruierte Laschet die Noten anhand seiner „Notizen und Vermerke“. Auch Studenten, die nicht an der Klausur teilnahmen, erhielten eine Benotung – und so flog der Schwindel auf!

Der Skandal um die ausgedachten Noten schlug einige Wellen, noch bevor Laschet später Ministerpräsident wurde und mittlerweile Gras über die Sache gewachsen ist.

Nun scheint Laschet aber indirekt dafür gesorgt zu haben, dass die Noten-Geschichte erneut aufgewärmt wird.