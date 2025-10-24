RTL Zwei schmeißt „Armes Deutschland“ aus dem Programm! DAS steckt dahinter

Die treuen Zuschauer der Bürgergeld-Doku „Armes Deutschland“ erreicht nun eine traurige Nachricht. Künftig müssen sie im RTL Zwei-Programm auf die Ausstrahlung weiterer Wiederholungsfolgen am Samstagabend zur Primetime erst einmal verzichten.

Die Gründe? Obwohl die ersten Ausgaben im August bei der Premiere laut „Quotenmeter“ gute TV-Quoten erzielten, nahm die Resonanz von „Armes Deutschland“ plötzlich ab. So standen zuletzt nach „Quotenmeter“-Informationen miserable Werte zu Buche.

Nun zieht RTL Zwei die Reißleine und ändert sein Samstagabendprogramm im November radikal um. Doch was kommt Neues auf die TV-Zuschauer zu?

RTL Zwei krempelt sein Samstagabendprogramm um

Statt der gewohnten, vielseitigen Einblicken in die Lebensrealität von Bürgergeld-Empfängern und Frührentnern bietet RTL Zwei ein buntes Samstagabendprogramm im November. Daher verschwinden die Dokus vorerst aus dem Programm.

++ auch für dich interessant: Erschreckende Vorwürfe: RTL Zwei wirft Bürgergeld-Empfänger aus „Armes Deutschland“ ++

An Allerheiligen (1. November) wird das Mystery-Format „X-Factor: Das Unfassbare“ ausgestrahlt. Es handelt sich hierbei um neue Episoden, die aber schon vor einigen Jahren produziert wurden. Wie gewohnt präsentiert das Format den Zuschauern Geschichten über paranormale Phänomene wie Reinkarnation und Geister.

Ein Datum müssen sich Fans der Sozialdokus merken

Am darauffolgenden Samstagabend (8. November) zeigt RTL Zwei den beliebten Kinohit „School of Rock“, der Schauspiellegende Jack Black in seinen berühmtesten Rollen zeigt. Direkt danach folgt ein weiterer Film-Klassiker, „Happy Gilmore“. Damit will RTL Zwei offenbar wieder stärker auf abwechslungsreiche Unterhaltung und Spielfilmklassiker setzen.

Doch für alle Fans der Sozialdokus, die die Episoden künftig vermissen werden, gibt es noch einen Abschiedstermin: Am Samstagabend (25. Oktober) flimmert die Sendung „Bekifftes Deutschland – Zwischen Rausch und Realität“ zur Primetime über die RTL Zwei-Bildschirme. Es bleibt spannend, ob diese Programmänderungen die Einschaltquoten wieder nach oben schrauben werden.