„Armes Deutschland“: Kurz nach der Ausstrahlung gibt es keinen Zweifel mehr

Wie ein Leben in Armut aussehen kann, sehen die Zuschauer regelmäßig in der RTL2-Doku „Armes Deutschland – deine Kinder“. Am Dienstagabend (29. Oktober) geht es in einer neuen Folge unter anderem um die Protagonisten Lukas, Anna-Lena und Letizia, die allesamt in sozialen Brennpunkten aufgewachsen sind. Wie kam das wohl bei den Zuschauern an? Ein Tag nach der Ausstrahlung herrscht Gewissheit.

„Armes Deutschland“: RTL2 erreicht die Nachricht

RTL2 zeigte die neuen Folgen „Armes Deutschland – deine Kinder“ zur besten Sendezeit. Dabei muss sich die Sozial-Doku einer starken Konkurrenz durchsetzen. Der wahrscheinlich größte Gegner an diesem Abend war wohl das DFB-Pokal-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg, welches in der ARD gezeigt wurde.

Ein Tag nach der Ausstrahlung sickern die Quoten durch – und mit dem Wert kann man bei RTL2 durchaus zufrieden sein. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, konnte die neue Ausgabe von „Armes Deutschland – Deine Kinder“ gute 7,5 Prozent Marktanteil sichern. Die Gesamtreichweite lag bei 690.000 Zuschauern.

„Armes Deutschland“ kann sich durchsetzen

Im Vergleich zu anderen Primetime-Formaten der privaten Sender spielt „Armes Deutschland“ quotentechnisch vorne mit. ProSieben konnte mit „Darüber staunt die Welt – Die peinlichsten Paar-Pannen“ beispielsweise nur 590.000 Personen vor die Bildschirme locken. RTL war mit dem „Sommerhaus der Stars“ allerdings etwas besser. Für die Reality-TV-Show entschieden sich rund 1,59 Millionen Menschen am Dienstagabend.

RTL2 zeigt neue Folgen zu „Armes Deutschland“ immer dienstags ab 20.15 Uhr. Die Folgen gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.