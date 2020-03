„Armes Deutschland“: Hells-Angels-Symbole in RTL2-Sendung – Rocker reagieren jetzt SO

Pierre P. hat seit zehn Jahren nicht mehr gearbeitet, bezieht genauso lange staatliche Unterstützung, und schmückt sich gern mit fremden Federn (beziehungsweise Patches). Das zumindest behauptet der „Hells Angels MC“.

Was war passiert? Pierre P. hatte sich von der „RTL ZWEI“-Reportagereihe „Armes Deutschland“ begleiten lassen. Die Sendung porträtiert Menschen am Rande der Gesellschaft, zeigt ihren Lebensalltag.

„Armes Deutschland“: 'Hells Angels'-Devotionalien in RTL2-Sendung

So auch den von Pierre P. Dabei zeigt der 35-Jährige RTL ZWEI auch seine Wohnung. Beim Blick an die Wände dürfte sich der ein oder andere Zuschauer jedoch verwundert die Augen gerieben haben. Hingen dort doch eindeutige Symbole des Rocker-Clubs „Hells Angels MC“.

Das sind die 'Hells Angels':

Der Hells Angels Motorcycle Club (HAMC) ist ein Motorrad- und Rockerclub

Der Club gehört zu den größten und mächtigsten Rockervereinigungen der Welt+

Die Hells Angels sind derzeit in 32 Ländern vertreten

Mitglieder des Clubs werden immer wieder mit Straftaten in Verbindung gebracht

Hauptsächlich handelt es sich dabei um Gewalt- und Drogendelikte, sowie Schutzgelderpressung und Prostitution

„Hartz 4“-Empfänger Pierre P. Im Hintergrund das Logo der 'Hells Angels'. Foto: Screenshot RTL ZWEI

Über dem Bett ein rautenförmiges Symbol mit dem berühmten Totenkopf samt goldenen Flügeln. Dazu die prägnante '81', die für die „Hells Angels“-Anfangsbuchstaben 'H' und 'A' stehen.

„Armes Deutschland“: Ist Pierre P. Mitglied bei den 'Hells Angels'?

Ist Pierre P. also „Hells Angels“-Mitglied? Schließlich ist das Tragen dieser Symbole nur Mitgliedern der Rocker-Vereinigung gestattet.

Die „Hells Angels“ streiten das ab. Und reagieren drastisch. So wurde auf der Motorrad-Seite „Bikers News“ ein Statement der Angels veröffentlicht. Darin heißt es: „Hiermit erklärt der Hells Angels MC, dass Pierre P. zu keinem Zeitpunkt Mitglied oder Ähnliches in unserem Club war. Wir distanzieren uns von allen in der Fernsehsendung geäußerten Statements.“