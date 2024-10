„Armes Deutschland“: Kurz nach der Ausstrahlung herrscht für RTL2 bittere Gewissheit

Am Dienstagabend (15. Oktober) lief bei RTL2 eine neue Folge der Sozial-Doku „Armes Deutschland“. In den letzten Wochen schalteten bereits zahlreiche Menschen ein, um die Geschichten der Protagonisten rund um Carola, Dennis und Co. zu verfolgen.

Doch die Konkurrenz an diesem Abend ist mehr als groß. Von „TV Total“ über „The Piano“ bis hin zu „Deutschland sucht den Superstar“ war für jeden etwas dabei. Doch wie konnte „Armes Deutschland“ bei der Vielfalt an TV-Sendungen abschneiden? Ein Blick in die Quoten bringt Klarheit.

„Armes Deutschland“: RTL2 erreicht die Nachricht

Am Dienstagabend hatten die TV-Zuschauer die Qual der Wahl. Das Angebot war so groß, dass man durchaus in die Bredouille kommen konnte. Während die meisten die neue Serie „Der Informant“ mit Jürgen Vogel in der ARD eingeschaltet haben, entschieden sich 650.000 Menschen für „Armes Deutschland“.

Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, entspricht das 6,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe – damit liegt man bei RTL2 auf jeden Fall über dem erwarteten Senderdurchschnitt. Trotzdem sind es weniger TV-Zuschauer als noch in den letzten Wochen.

RTL2 hat Grund zur Freude

Allgemein war es ein guter Tag für RTL2. Zwei Ausgaben von „Hartz und herzlich“ erreichten früher am Abend rund 6,0 und 6,7 Prozent. Die Sendung „Trödeltrupp“ lag am Vormittag sogar bei teilweise zweistelligen Werten. Für den Tagessieg reicht es für RTL2 und „Armes Deutschland“ in der Primetime jedoch nicht.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL2 zeigt neue Folgen zu „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern“ immer montags ab 20.15 Uhr. Die Folgen gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.