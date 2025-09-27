„Armes Deutschland“-Protagonistin hat seit sieben Jahren keine Bewerbung mehr geschrieben

Mit den Serien „Hartz und Herzlich“, „Hartz, Rot, Gold“ und „Armes Deutschland“ feiert der Sender RTL2 beeindruckende Erfolge. Das Interesse der Zuschauer an dem Alltag von Sozialhilfe- und Bürgergeld-Empfängern scheint nicht abzureißen. Die Kamerateams begleiten ihre Protagonisten im Alltag und zeigen ihre zwischenmenschlichen und finanziellen Herausforderungen auf.

In einer ganz besonderen Episode zeigt der Sender jetzt den Werdegang der Protagonistin Carola. Ausgestrahlt wird „Carolas Welt“ am Samstag (27. September) um 20.15 Uhr. Bereits seit sieben Jahren begleitet RTL2 die Bürgergeld-Empfängerin in ihrem Alltag. Doch auf das Schreiben von Bewerbungen hatte Carola in den ganzen Jahren scheinbar keine große Lust.

„Armes Deutschland“-Protagonistin möchte nicht arbeiten gehen

Seit Oktober 2017 begleitet das Team von „Armes Deutschland“ Carola in ihrem Alltag. Direkt zu Beginn der Dreharbeiten befinden sich die Protagonistin und ihr Partner Willi in einer schwierigen Situation. Das Paar ist obdachlos und schläft in einem Zelt. Im eisigen Winter kämpfen sie gegen die Kälte, Ratten und Schmutz. Willi geht dennoch seinem Job als Staplerfahrer nach und bekräftigt: „Arbeiten bedeutet mir sehr viel.“ Carola hat dagegen keine Lust darauf, arbeiten zu gehen.

Zwei Monate später hat Willi seine Liebste jedoch dazu überreden können, sich für einen Minijob in einem Supermarkt zu bewerben. Die Arbeitslosigkeit von Carola führt immer wieder zu Streit in der Beziehung, denn Willi ist sich sicher: „Wer Arbeit haben will, der kriegt auch Arbeit. Da war die einfach zu faul für.“ Doch im Supermarkt folgt dann die Ernüchterung: Carola erhält eine Absage. Ihre handgeschriebene Bewerbung konnte nicht überzeugen.

Carola lebt vom Gehalt ihres Partners

Eine Mitarbeiterin des „Armes Deutschland“-Filmteams fragt Carola: „Carola, kann es sein, dass das die erste und letzte Bewerbung ist, die du je geschrieben hast?“ Die Protagonistin antwortet selbstsicher: „Ja, bis jetzt da. Bis jetzt habe ich keine mehr geschrieben, weil ich mich bis jetzt nirgendwo mehr vorgestellt habe.“ Willi bekräftigt: „Für mich ist Carola die größte Schmarotzerin, die in ganz Deutschland rumläuft.“

Zu diesem Zeitpunkt lebt Carola von Willis Gehalt, Hartz4 (heute Bürgergeld) hat sie noch nicht beantragt, da ihr das Ausfüllen des Antrags zu aufwendig war. Jetzt versucht sie sich erneut an dem Formular und berichtet: „Wenn das jetzt nicht klappen sollte mit dem Antrag, bin ich ganz ehrlich, suche ich mir einen Job. Weil immer einen Antrag mit sechs Seiten auszufüllen und den Papierkram einzureichen, das ist einfach zu viel. Das ist Stress pur.“ Das letzte Mal gearbeitet hat Carola, als sie 16 Jahre alt war. Ein Ausbildung hat sie nicht gemacht.

Die Zuschauer haben über die Jahre hinweg mit „Armes Deutschland“-Star Carola mitgefiebert. Die Sonderfolge über das Leben der Protagonistin zeigt sowohl die Highlights der letzten Jahre als auch die größten Herausforderungen in ihrem Leben auf.