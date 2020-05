„Are you the One“: Aline, Kevin, Aleks und Melissa

„Are you the One“ (RTL): Kandidat will zu sexy Blondine ins Bett – dann rastet er aus

Die große Liebe im TV finden? Das hat in anderen Formaten durchaus schon geklappt. Bei der RTL-Datingshow „Are you the One“ gibt es allerdings einen entscheidenden Unterschied: Experten suchen zwischen Singlefrauen und -männern das perfekte Match. Sie selbst werden darüber aber nicht informiert. Kann das funktionieren?

Immerhin einen Anreiz hat „Are you the One“ neben dem potenziell perfekten Gegenstück: Die stolze Gewinnsumme von 200.000 Euro. Denn nur wenn alle Singles am Ende ihr perfektes Match gefunden haben, bekommen sie gemeinsam das Sümmchen überreicht. Dazu Pärchenspiele, romantische Dates und das alles vor traumhafter Kulisse in Südafrika.

Doch so leicht, wie sich das Konzept in der RTL-Sendung anhört, ist es nicht.

„Are you the One“ (RTL): Kandidaten starten erste Annäherungsversuche

Gleich in der ersten Nacht versuchen die Singleboys Aleks und Juliano den beiden Mädels Silvie und Aline näherzukommen. Wollen bei ihnen mit im Bett schlafen, um zu kuscheln, versteht sich. „Das ist dein Bett, hier schlaf ich“, heißt es seitens der Männer. Nur wie reagieren die Frauen wohl? Aline: „Falsch gedacht.“

Die Mädels: Michelle, Melissa, Madleine, Luisa, Kathi, Nadine, Sabrina, Aline, Laura und Ivana. Foto: TVNOW / Markus Hertrich

+++ Cathy Hummels – Frau von BVB-Star Mats verkündet traurig: „Wenn man keine...“ +++

Und schon hängt der erste Haussegen in der Luxusvilla bei „Are you the One“ schief. Den Männern geht die Antwort von Aline gehörig gegen den Strich – und die Zuschauer werden Zeugen von verletztem Männerstolz der Extraklasse.

+++ „Bauer sucht Frau“ (RTL): Schock-Nachricht – als Inka Bause DAS sagt, herrscht plötzlich Stille +++

Juliano ist geradezu empört: „Das hat mich richtig abgefuckt! Das war schon herablassend.“ Prompt suchen die Männer das klärende Gespräch. Richtig: Nur weil die Girls keinen Männerbesuch gestattet haben!

-----------------

Das ist „Are you the One“:

Datingformat von 2020, das bei RTL und TVnow ausgestrahlt wird

Experten suchen das perfekte Match für die Singles

Die Kandidaten wissen selbst nicht, wer ihr perfektes Match ist und müssen es herausfinden

Am Ende müssen alle ihr perfektes Match gefunden haben

Nur dann winkt eine gemeinsame Gewinnsumme von 200.000 Euro

-----------------

Richtig ernst nehmen sie Aleks und Juliano daher nicht. Ob sich bei ihnen noch ein perfektes Match ergeben kann? Das werden die kommenden Wochen zeigen. Eines zumindest ist aber klar: Der Bezeichnung „Unterhaltungsformat“ wird bei „Are you the One“ alle Ehre gemacht.

Die Sendung läuft immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL und auf TVnow.