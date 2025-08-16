ARD-Zuschauer enttäuscht von „Starnacht“ – „Finde ich schade“

Die „Starnacht am Wörthersee“ ist seit Jahren ein fester Termin im Kalender der ARD-Zuschauer. Zum 25. Jubiläum der Show führten wieder Barbara Schöneberger und „Bergdoktor“-Star Hans Sigl durch den Abend. Auf der Bühne standen bekannte Namen wie Nino de Angelo, Kerstin Ott, Melissa Naschenweng, Nik P., Michael Patrick Kelly, Peter Schilling und Jeanette Biedermann. Auch jüngere Künstler wie Julia Steen, Anna-Maria Zivkov oder Lemo präsentierten sich einem großen Publikum.

Am 5. Juli fand das Spektakel bereits in Österreich statt. Nun, sechs Wochen später, zeigte die ARD die Aufzeichnung im Ersten. Für viele Fans war das ein Problem. Denn während die Show im ORF damals live lief, mussten Zuschauer in Deutschland bis zum 16. August warten. Vor allem die deutschen Fans zeigten sich auf Social Media enttäuscht.

Ärger über späte Ausstrahlung in der ARD

Die ARD strahlte die „Starnacht“ erst mit deutlicher Verzögerung aus. Genau dieser Umstand sorgte für massive Kritik. Ein Nutzer schrieb auf X: „Finde es schade, dass es nicht live im ARD ist. War am 5. Juli live und da auch live im ORF, wurde aufgezeichnet und kommt heut, 6 Wochen später in der ARD. Soviel zu Eurovision.“

Auch andere Kommentare machten den Frust deutlich. „Die Starnacht, das ist die Aufzeichnung vom Juli, oder? Schade, dass es nicht mehr live kommt.“ Viele Zuschauer hätten sich eine Live-Übertragung im Ersten gewünscht, gerade weil das Event seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Schlagershows zählt.

Kritik an Witzen und Tonproblemen

Klar, dass dann sechs Wochen später die zum damaligen Zeitpunkt aktuellen Witze in der Live-Show nicht mehr funktionieren. So machten sich Barbara Schöneberger und Hans Sigl über die Prunk-Hochzeit von Amazon-Chef Jeff Bezos in Venedig lustig. Vor allem seine Angetraute bekam ihr Fett weg. „Die Schlauchboote hier erinnern mich an die Lippen von Lauren Sánchez“, frotzelte Schöneberger. Im Netz kam das nicht gut an: „Und jetzt kommen die mit uralten Witzen klar, 6 Wochen später“, schrieb ein Zuschauer.

Aber auch die Ausgestaltung des ARD-Programms fand bei vielen keinen Anklang: „Das ist alles so unangenehm und peinlich. Ich setze mir bald eine Katzenmütze auf“. Auch der Vergleich mit anderen Unterhaltungsshows blieb nicht aus: „Alter, das ist ja schlimmer als der Fernsehgarten. Und das sagt alles!“

Nichtsdestotrotz geben die Quoten der ARD recht. Laut Branchenportalen wie „Quotenmeter“ und DWDL kommt die „Starnacht“ immer wieder auf passable Zuschauerzahlen. So liegen die Quoten regelmäßig zwischen 11 und 16 Prozent Marktanteil.