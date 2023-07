Krieg in der Ukraine, Heizungsgesetz, Klimawandel, Migration – über all das wurde in zahlreichen Talkrunden von ARD und ZDF diskutiert. Die Sendungen von Markus Lanz, Anne Will, Maybrit Illner und Co. haben jeweils einen oder mehrere feste Sendetermine in der Woche.

Doch für mehrere Wochen ist damit erst mal Schluss. Nach und nach geht es für die Politik-Talksendungen von ARD und ZDF in die Sommerpause.

ARD und ZDF: Neubesetzungen im Ersten

Gestartet hat der wöchentliche Talk „hart aber fair“. Für Moderator Louis Klamroth ist es die erste Sommerpause. Nach der Montagsabend-Ausgabe vom 19. Juni verabschiedete sich der 33-Jährige in den Urlaub. Mit dem Nachfolger von Frank Plasberg (66) soll sich „hart aber fair“ zu einem Format entwickeln, das auch jüngeres Publikum in der ARD-Mediathek gewinnt. Aber auch im klassischen, linearen TV-Programm werde es die Politik-Talkrunde weiter geben. Der Montagstalk kehrt am 14. August wieder zurück auf die ARD-Bildschirme.

In eine letzte Sommerpause geht in diesem Jahr Talkmeisterin Anne Will. Anfang Juli (9. Juli) lief die letzte Folge vor dem Urlaub der gleichnamigen Sendung. Ende des Jahres gibt die 57-Jährige dann ihren Sonntagstalk in der ARD ab. „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga übernimmt die Sendung nach dem Tatort. Miosga hatte 2007 ihren „Tagesthemen“-Job ebenfalls von Anne Will übernommen. Am 10. September kehrt Will dann ein letztes Mal nach der Sommerpause zurück.

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl teilte dazu mit: „Eine Neujustierung der politischen Gesprächssendungen ist erforderlich. Sie ist Teil der umfassenden Programmreform, die den digitalen Umbau mit der Stärkung der ARD-Mediathek und der gleichzeitigen Profilierung des Ersten zum Ziel hat.“ Man müsse auch für jüngere Menschen im Digitalen einen Ort des politischen Diskurses anbieten. Die nun eingeleitete Neujustierung der Talksendungen gehe man „in den kommenden Jahren in diesem Sinne beherzt an“, sagte Strobl.

ARD und ZDF: Lanz macht die kürzeste Pause

Kurz danach verabschiedete sich auch Sandra Maischberger in die Pause. Am 12. Juli lief die letzte Sendung „Maischberger“, die am 12. September zurückkehren soll, wie von der ARD-Programmdirektion bekannt gegeben wurde. Und: Das Format, das dienstags und mittwochs läuft, soll mehr Sendetermine unter der Woche bekommen. So könnte es die Sendung im nächsten Jahr immer wieder mal auch montags geben.

Auch die ZDF-Moderatoren gönnen sich eine Pause. Die letzte Ausgabe von „Maybrit Illner“ vor der Sommerpause ist laut ZDF am Donnerstag (20. Juli) zu sehen. Talkmeisterin Illner kehrt nach dem Urlaub am 31. August zurück.

Am selben Tag verabschiedet sich auch Markus Lanz in den Urlaub. Der Moderator der gleichnamigen ZDF-Sendung kehrt aber schon früher zurück. Ab dem 22. August können sich die Zuschauer wieder drei Mal die Woche, dienstags bis donnerstags, die Politik-Talkrunde ansehen.