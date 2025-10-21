Programm-Änderung: Eine der beliebtesten ARD-Serien kehrt zurück

Krimi-Fans dürfen sich freuen: Die ARD hat ihr Programm überarbeitet und sorgt damit für eine echte Überraschung. Ab November heißt es Abschied nehmen von „WaPo Elbe“, denn das Spin-off verschwindet aus dem Vormittagsprogramm. Dafür kehrt das Original „WaPo Bodensee“ auf die Bildschirme zurück – und zwar mit den allerersten Folgen, die die Zuschauer an die Anfänge der beliebten Ermittlungsreihe zurückführen.

Bereits seit 2017 zählt „WaPo Bodensee“ zu den erfolgreichsten Krimiformaten der ARD. Das Spin-off um die Wasserschutzpolizei am Bodensee überzeugt mit spannenden Fällen, starken Charakteren und der malerischen Kulisse Süddeutschlands. Nun soll die Serie erneut die Vormittagsquote stärken und alte wie neue Fans gleichermaßen begeistern!

„WaPo Bodensee“ läuft wieder täglich in der ARD

Ab dem 3. November zeigt ARD die erste Staffel von „WaPo Bodensee“ immer um 9.50 Uhr, direkt nach „Hubert ohne Staller“. Zum Auftakt gerät die Ermittlerin Nele Fehrenbach (Floriane Daniel) gleich an ihrem ersten Arbeitstag in einen brisanten Fall: Eine führerlose Jacht treibt auf dem See, an Bord finden sich Blutspuren – kurz darauf wird eine Leiche entdeckt. Schnell zeigt sich: Die Liste der Verdächtigen ist lang, und jeder hat ein Geheimnis.

Doch auch am Abend geht es mit dem Erfolgsformat weiter. Am 4. November startet der zweite Teil der aktuellen Staffel – wie gewohnt immer dienstags um 18.50 Uhr in der ARD. Mit der Doppelfolge „Das Schmuddelkind“ erreicht die Serie dann im Dezember sogar ein Jubiläum: Es handelt sich um die Folgen 99 und 100, ein Meilenstein für die beliebte ARD-Produktion.

Neue Staffel mit prominenter Unterstützung

Fans müssen sich nach dem Jubiläum nicht lange gedulden, denn bereits im Januar 2026 startet die achte Staffel. Mit dabei sind zahlreiche bekannte Gesichter – unter anderem Marion Mitterhammer, Walter Kreye, Nadja Bobyleva und Diana Körner. Auch Mama Fehrenbach wird also wieder für familiäre Momente zwischen den Ermittlungen sorgen.

Hinter den Kulissen laufen die Arbeiten für Staffel neun bereits auf Hochtouren. Die ARD setzt damit ein klares Zeichen: Ein Ende der Erfolgsreihe ist nicht in Sicht. Mit durchschnittlich rund drei Millionen Zuschauern zählt „WaPo Bodensee“ laut „Quotenmeter“ weiterhin zu den quotenstärksten Formaten des Senders und dürfte auch künftig ein fester Bestandteil im ARD-Krimi-Kosmos bleiben.