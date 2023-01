ARD: Kreuzfahrt wird zur emotionalen Zerreißprobe – an Land fließen plötzlich die Tränen

So ein gemeinsamer Urlaub kann für das ein oder andere Paar zur Zerreißprobe für die Beziehung werden. Vor allem, wenn man monatelag auf einer Kreuzfahrt um die Welt tuckert, kommt es sicherlich mal zu Reiberein. In der ARD-Sendung „Verrückt nach Meer“ überzeugen zwei Turteltäubchen die Zuschauer jedoch vom Gegenteil.

In der Folge namens „Liebesglück in der Karibik“ geht es um ganz große Gefühle. In der ARD-Sendung soll es nämlich zu einem einmaligen Ereignis im Leben von den Passagieren Dennis und Daniela kommen. Als die beiden das Schiff verlassen, fließen plötzlich die Tränen.

ARD: Passagier Dennis ist auf geheimer Mission

Bisher wusste niemand, was er im Schilde führt. Doch schnell wird klar, dass ARD-Urlauber Dennis bereit für den nächsten Schritt mit seiner Daniela ist: Der Heiratsantrag soll folgen. Bevor er aber die Frage aller Fragen stellt, geht es für den Passagier erstmal zum Friseur. Schließlich will er sich ja von seiner besten Seite zeigen.

Während er sich den Bart stutzen lässt, kommt er mit der Friseuse ins Gespräch und plaudert das ein oder andere Detail aus. Er erzählt beispielsweise, dass er außer seinem Vater keinem erzählt hat, was er tatsächlich vorhat. Und weil es nicht irgendein Antrag werden soll, hat er sich etwas ganz Besonderes überlegt und lockt seine Freundin prompt auf eine einsame Insel.

ARD: Tränen auf einsamer Insel

Klammheimlich macht sich Dennis auf der einsamen Insel an die Vorbereitungen für den großen Moment. Während Daniela schnorchelnd die Unterwasserwelt erkundet, macht er sich aufgeregt daran, den Ring in eine kleine Truhe voller Sand zu drapieren. Doch er muss sich beeilen. Schließlich soll seine Liebste nichts davon mitbekommen, was er vor hat. Sonst wäre die emotionale Achterbahnfahrt der letzten Tage völlig umsonst gewesen.

Und dann ist es so weit: Als Daniela aus dem Wasser kommt, fasst sich Dennis ein Herz und hält ihr die kleine Schachtel hin. „Ich werde bekloppt! Nein!“, sagt Daniela fassungslos. Prompt kullern ihr die Tränen aus den Augen und sie fällt ihrem Zukünftigen freudig in die Arme, nachdem sie natürlich „Ja“ gesagt hat. Hach, da wird einem wirklich warm ums Herz!

