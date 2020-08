ARD: Kreuzfahrtschiff muss Geschwindigkeit drosseln – doch für DIESEN Ausblick hat es sich gelohnt

Das Kreuzfahrtschiff „Grand Lady“ schippert in der ARD-Doku „Verrückt nach Meer“ an der Ostküste der USA entlang. Nach einem Stopp in New York geht es weiter nach Norden Richtung Boston.

Bevor es nach Boston geht, macht die „Grand Lady“ einen Zwischenstopp in Newport. Auf dem Meerweg gibt es einige Hindernisse. Begleitetet wird das Kreuzfahrtschiff von der ARD.

ARD: Kreuzfahrtschiff fährt langsam – aus DIESEM Grund

Angekommen in Newport legt die „Grand Lady“ an, doch nicht etwa im Hafen, sondern im offenen Meer. Der Hafen von Newport ist zu klein für das Kreuzfahrtschiff. Die Gäste werden mit Tenderbooten an Land gebracht.

Dieser Landgang bereitet Kapitän Morten Hansen häufig Kopfzerbrechen. Der Übergang auf die Tenderboote ist nicht ungefährlich. Aber wichtiger ist noch, dass alle pünktlich wieder zurück an Bord sind, denn der Weg nach Boston ist ungewöhnlich.

Foto: Screenshot ARD

------------------

Das ist „Verrückt nach Meer“:

Verrückt nach Meer ist eine Doku-Serie der ARD

Die Serie läuft seit 2010

Die Erstausstrahlung war am 11. Januar 2010

Die Reisedokumentation zeigt den Blick hinter die Kulissen eines Kreuzfahrtschiffs

Auf der Brücke seiner 'Grand Lady', der MS Artania, hält Kapitän Morten Hansen die Zügel in der Hand

Wegen Corona werden derzeit keine neuen Folgen gedreht

-------------------

116 Seemeilen Walschutzgebiet liegen vor der „Grand Lady“. „Da darf man nur mit zehn Knoten fahren. Deshalb ist es immer besser noch ein bisschen Zeit in deiner Westentasche zu haben. Morgen in Boston ist ein wichtiger Tag“, erklärt Morten Hansen.

---------------------

Mehr zum Thema „Kreuzfahrt“:

Aida-Fans schockiert! Ist es etwa der Abschied von DIESER Flotte?

Kreuzfahrt: Fans machen kuriose Entdeckung auf Aida-Foto

Kreuzfahrt: Kapitänin verrät – DAS erwartet sie von der Crew

---------------------

DIESER Ausblick lohnt sich

Alle Tenderboote und Gäste sind rechtzeitig zurück auf dem Kreuzfahrtschiff, die Fahrt kann pünktlich weitergehen. Und es hat sich gelohnt. Die Gäste bekommen sogar noch Wale zu sehen.

Dieses Paar genießt den Ausblick. Foto: ARD Screenshot

>>> ARD: Kreuzfahrt-Praktikant lästert über seine Arbeit an Bord – er trifft eine traurige Entscheidung

„Ich empfinde gerade die Natur pur. Einfach ein tolles entspanntes Erlebnis“, freut sich die Gast an Deck. Es sei nochmal ganz was anderes die Tiere in der freien Wildbahn zusehen, erklärt er.

Die Wale sind zu sehen! Foto: ARD Screenshot

Die komplette Folge von „Verrückt nach Meer“ kannst du in der ARD-Mediathek sehen.