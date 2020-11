ARD: Trauer bei den Fans – Erfolgssendung nach 20 Jahren eingestellt

Es ist ein Schock für zahlreiche ARD-Zuschauer. Aus heiterem Himmel wird das Aus der einst beliebtesten Fernsehserie Deutschlands verkündet.

Die Fans wollen es noch gar nicht wahrhaben. Die Produktion der ARD-Serie „Um Himmels Willen“ wird tatsächlich eingestellt.

ARD-Kultsendung wird abgesetzt – Fans sind fassungslos

Die Trauer ist am Samstag groß. Ein „Um Himmels Willen“-Fan ruft derweil alle Anhänger dazu auf, das Instagramprofil der ARD mit Nachrichten zu bombardieren: „Spammt die mal alle voll, dass das nicht passieren darf.“

Knapp 20 Jahre lang wurde die Erfolgssendung im Ersten ausgestrahlt. Nun soll alles aus sein. Die Hiobsbotschaft sollen die Schauspieler und Produktionsmitarbeiter selbst erst am Freitag, also einen Tag bevor es an die Öffentlichkeit geraten ist, erfahren haben, wie „Bild am Sonntag“ berichtet.

Die Geschichten von Schwester Hanna, Schwester Agnes sowie die der Novizinnen Lela, Claudia und Sina finden ein Ende. Foto: ARD/Barbara Bauriedl

Das ist „Um Himmels Willen“:

„Um Himmels Willen“ ist eine Fernsehserie

Die Sendung wird seit 2002 in der ARD ausgestrahlt

In der Serie geht es um den Alltag einer Gruppe Nonnen in einem fiktiven Kloster in Niederbayern

Dabei geht es immer wieder um den Erhalt des Klosters sowie die Unterstützung von Rat- und Hilfesuchenden

„Um Himmels Willen“ war im Jahr 2012 die meistgesehene Serie in Deutschland: Die ARD-Produktion zählte 7,1 Millionen Zuschauer

ARD-Publikum zeigt kein Interesse mehr an der Serie

Gedreht werde demnach nur noch bis zum 10. Dezember. Dann sollen die Türen des Klosters im Kaltenthal für immer geschlossen werden.

Der Grund für das TV-Aus sollen laut „Bild“ die fallenden Einschaltquoten sein. Im Showbusiness setze man vor allem auf die Altersgruppe von 14 bis 49 Jahren. Die ARD-Serie hat in der Regel aber ein deutlich älteres Publikum angesprochen. Die einst 7,5 Millionen Zuschauer pro Folge soll „Um Himmels Willen“ nicht mehr halten können.

„Um Himmels Willen“-Schauspieler sind ratlos

Doch ob das Ende der Serie wirklich von den Einschaltquoten ausgelöst worden ist, wurde bisher nicht bestätigt. Auch Hauptdarsteller Fritz Wepper soll auf „Bild am Sonntag“-Anfrage nur geantwortet haben: „Das muss man die ARD fragen. Die ARD fällt ihre Entscheidungen und wird sie bald verkünden.“

Auch sein Kollege Bernd Herzsprung kann sich nicht zu einem offiziellen Grund äußern. „Es ist für mich befremdlich und sehr bedauerlich, weil es ja auch eine Erfolgsserie ist. Ich bin gespannt, wie die Zuschauer das aufnehmen werden“, so der 78-Jährige.

Während eine Sendung abgesetzt wird, feiert die nächste ARD-Kultshow ihr Comeback. Über welchen TV-Klassiker wir uns nun wieder freuen dürfen, liest du hier.