ARD schmeißt TV-Programm um – ER ist der Grund

In der Regel läuft in der ARD zu bestimmten Zeiten – zum Beispiel am Vormittag – unter der Woche dasselbe Programm. Doch an diesem Freitag (28. Oktober) müssen sich ARD-Zuschauer auf eine große Änderung einstellen.

Hintergrund ist nichts geringeres als die Rede unseres Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Dafür muss die ARD mindestens zwei Sendungen ausfallen lassen.

ARD zeigt „Rede zur Lage der Nation“

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen, das spürt man auch in der ARD. Dort wird am Freitagvormittag ab 11 Uhr nicht das gewohnte Fernsehprogramm gezeigt, sondern eine wichtige politische Ansprache des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.

Live aus Schloss Bellevue möchte sich Steinmeier zur aktuellen Krisen-Stimmung in Deutschland äußern. Dabei geht es um die steigende Unzufriedenheit in der Bevölkerung, die durch Ukraine-Krieg, Inflation und Energieknappheit befeuert wurde.

In der Rolle des Bundespräsidenten soll Frank-Walter Steinmeier den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, wendet sich deshalb in der „Rede zur Lage der Nation“ an die besorgten Bürger.

Erst Anfang der Woche war Frank-Walter Steinmeier erstmals selbst persönlich in der Ukraine gewesen, hatte dort Präsident Wolodymyr Selenskyj getroffen. Unklar, ob er auch diese Begegnung thematisieren wird.

ARD: Zwei gewohnte Sendungen betroffen

Die ARD übertragt die Sondersendung zur Rede ab 11 Uhr. Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, wird die Sondersendung moderieren und den Politologen Professor Torben Lütjen zu seiner Einschätzung der Rede Steinmeiers befragen.

Laut aktuellem Fernsehprogramm plant die ARD dafür eine Stunde ein, anschließend geht es mit der „Tagesschau“ um 12 Uhr wie gewohnt im Vormittags-Programm weiter.

Mehr News:

Das Wissensquiz „Meister des Alltags“, das sonst werktags von 10.45 Uhr bis 11.15 Uhr in der ARD gezeigt wird, entfällt dagegen am Freitag – genauso wie das Quiz „Wer weiß denn sowas?“ mit Moderator Kai Pflaume, das sonst werktags von 11.15 Uhr bis 12 Uhr läuft.