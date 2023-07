„Sie werden gerufen, wenn alle anderen Mittel versagen“, es sind dramatische Worte, die die ARD zur Bewerbung seines neuen Krimi-Highlights wählt. „Mord in Wien – Der letzte Bissen“, heißt der neue Kriminalfilm, den die ARD gerade zusammen mit dem ORF – wenig überraschend – in der österreichischen Hauptstadt dreht.

Ein Film mit ordentlich Zündstoff, geht es doch um die Morde an dem Chef der Sondereinheit und eines hohen Verfassungsschutzbeamten. Ein Fall für Ermittler Carl-Albrecht Nassau (gespielt von August Wittgenstein) und Franziska Malzer (gespielt von Caroline Frank) von der Inneren. Doch im neuen ARD-Film sind die beiden nicht allein in ihren Ermittlungen.

ARD zündet den Krimi-Knaller

Auch der Geheimdienst unter seinem Leiter René Horvath (gespielt von Oliver Rosskopf) versucht, die Ermittlungen an sich zu reißen. Dies führt zu einem würdelosen Wettrennen von Nassau und Malzer mit Horvaths rechter Hand Krammer (gespielt von Michael Steinocher). Aber die beiden sind schneller und gewitzter – die Spuren führen ins Milieu der organisierten Kriminalität, zum Imperium der Brüder Fischer. Oder ist das nur eine Falle?

August Wittgenstein und Caroline Frank jagen einen Polizistenmörder. Foto: ARD Degeto/Allegro Film/Anjeza Cikopano

„Mord in Wien“ wird seit dem 6. Juli in der „Welthauptstadt der Spionage“ gedreht. Drehschluss soll der 4. August 2023 sein. In weiteren Rollen spielen Suzanne von Borsody, Dietrich Hollinderbäumer, Maria Fliri, Ella Schwarz, Maya Unger, Michael Steinocher, Oliver Rosskopf, Edita Malovčić, Paul Matic, Anton Pampushnyy, Lenn Kudrjawizki, Evgenia Lichtner, Daniela Schulz, Daniel Keberle, Xaver Hutter, Simone Fuith, Daniel Langbein, Christian Schillinger und auch Quentin Retzl.

„Mord in Wien – der letzte Bissen“ ist eine Koproduktion von Allegro Film (Produzent:innen: Helmut Grasser, Gabi Stefansich) mit der ARD Degeto für die ARD und den ORF mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und Fisa+. Die Redaktion verantworten Diane Wurzschmitt (ARD Degeto) und Dr. Klaus Lintschinger (ORF). Das Drehbuch stammt von Horst G. Fiedler, Regie führt Sabine Derflinger, hinter der Kamera steht Klaus Achter.