ARD: Nach Bommes-Erkrankung – „Gefragt – Gejagt“-Zukunft unklar

Die Sorge war groß, als kurz vor der Weltmeisterschaft in Katar im Dezember 2022 rauskam, dass Alexander Bommes so schwer erkrankt war, dass er seine Moderatoren-Tätigkeit kurzfristig absagen musste. Später folgte auch die Absage für die Handball-Weltmeisterschaft, die der Moderator im Januar für die ARD begleiten sollte.

Was genau Alexander Bommes fehlte, verriet die ARD bislang nicht. Der Moderator sagte damals: „Nach einem Jahr, in dem ich wie viele Menschen einige gesundheitliche Einschränkungen in Kauf nehmen musste, will ich die weitere Genesung abschließen.“ Jetzt ist Alex Bommes zurück. In der Sportschau feierte er bereits sein Comeback – nun stehen auch wieder neue Folgen der ARD-Vorabend-Quizshow „Gefragt – Gejagt“ an. Und das mit Alexander Bommes.

ARD-Star Alex Bommes zurück in der ARD

So löst „Gefragt – Gejagt“ im Sommer wieder „Wer weiß denn sowas?“ ab. Die vorerst letzte Folge der Quizshow mit Kai Pflaume wird die ARD am 2. Juni 2023 um 18 Uhr zeigen. Ab dem 5. Juni 2023 übernehmen dann Alexander Bommes und seine Jäger, berichtet DWDL.

Unklar ist jedoch, wie viele Episoden in diesem Jahr ausgestrahlt werden. Die Anzahl der Folgen sei abhängig von den Sportübertragungen, die im Sommer im Programm sind und noch genau festgelegt werden müssen. Bis Mitte Oktober sollen aber „mehr als 80 Folgen“ laufen, heißt es von der ARD.

ARD holt „Gefragt – Gejagt“ zurück

Umstellungen im ARD-Programm wird es ab dem 5. Juni 2023 auch am Vormittag geben. Hier wird „Wer weiß denn sowas“ ebenfalls von Alexander Bommes und „Gefragt – Gejagt“ abgelöst.

