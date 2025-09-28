„Tatort“-Fans aufgepasst – ARD-Klassiker stellt neuen Rekord auf

Der „Tatort“ ist seit Jahrzehnten ein Quotengarant am Sonntagabend und liefert regelmäßig Gesprächsstoff. Auch die neue Folge „Kammerflimmern“ am Sonntagabend (28. September) reiht sich hier nahtlos ein. Schon die Eröffnungsszene ist verstörend: In Zürich brechen plötzlich mehrere Menschen scheinbar ohne Grund auf offener Straße zusammen – ein Schockmoment, der den Ton für den Rest des Krimis setzt.

Im Zentrum steht ein Hackerangriff auf das Medizintechnik-Unternehmen Lauber Cardio. Dessen implantierte Defibrillatoren werden durch manipulierte Software-Updates zur tödlichen Gefahr. Die Ermittlerinnen Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Ott (Carol Schuler) sehen sich mit einem Szenario konfrontiert, das im Drehbuch als „unwahrscheinlich, aber denkbar“ beschrieben wird. Schon bald wird klar: Hier geht es nicht nur um Leben und Tod. Neben dieser spannenden Handlung bricht3- die „Tatort“-Folge einen Rekord!

Im „Tatort“ trifft persönliches Drama auf Hochspannung

Besonders dramatisch wird der Fall für Kommissarin Ott, deren Mutter selbst ein betroffenes Gerät trägt. Während in den Zürcher Kliniken verzweifelt versucht wird, die Defibrillatoren auszutauschen, fordern die Täter von Lauber Cardio ein Lösegeld in Höhe von 317 Millionen US-Dollar. Die Ermittlerinnen kämpfen nicht nur gegen die Zeit, sondern auch gegen die drohende Massenpanik in der Stadt.

Dabei knackt die „Tatort“-Folge „Kammerflimmern“ tatsächlich einen makabren Bestwert und zählt mit 68 Todesopfern mehr Opfer als jede „Tatort“-Folge zuvor. Damit wird der bisherige Spitzenreiter „Im Schmerz geboren“ von 2014, der auf 51 Tote kam, deutlich übertroffen.

Ein „Tatort“ mit Signalwirkung

Die ARD wagt mit „Kammerflimmern“ einen Schritt ins Extreme und stellt Fragen nach der Verwundbarkeit moderner Medizintechnik. Auch wenn vieles bewusst überzeichnet wirkt, hinterlässt die Folge bleibenden Eindruck – nicht zuletzt durch die erschreckende Dimension des Hackerangriffs.

Damit bleibt der Züricher „Tatort“ nicht nur wegen seiner spannungsgeladenen Handlung im Gedächtnis. Der brutale Rekord, den die Folge aufstellt, dürfte ebenso intensiv diskutiert werden wie die ethische Frage, ob Menschenleben gegen Geld verhandelbar sein dürfen.

In der kommenden Woche (5. Oktober) zeigt die ARD einen neuen „Tatort“. In der Folge „Dunkelheit“ ermitteln zum ersten Mal Maryam Azadi an der Seite des Frankfurter Kommissars Hamza Kulina.