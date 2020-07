„Tatort“: ARD mit Fall aus Münster – kurioses Detail sticht sofort ins Auge

Der „Tatort“-Wunschsommer geht weiter.

An diesem Sonntagabend zeigt die ARD eine Wiederholung des Münsteraner Falles „Schwanensee“.

Der Inhalt des Wiederholungs-„Tatort“ ist rasch erzählt. Eine Frau liegt mit Gewichten beschwert im Schwimmbad des „Haus Schwanensee“. Wer hat die Frau nur getötet? Das müssen Thiel und Boerne nun ermitteln. Blöd nur, dass Letzterer gerade dabei ist, sich auf seinen Urlaub auf den Malediven vorzubereiten.

„Tatort“ aus Münster: DIESER Name sticht ins Auge

Doch was soll's? Mord geht vor. Also landet der Fall natürlich auf dem Seziertisch des Gerichtsmediziners. Wirklich spektakulär und spannend ist der Fall aus Münster nicht. Und doch haben die „Tatort“-Macher ein verblüffendes Detail in den Fall eingebaut.

Boerne wollte eigentlich in den Urlaub. Doch ein Mordfall kam dazwischen. Foto: WDR/Willi Weber

Es geht um den Namen des Mord-Opfers. „Mona Lux“ heißt die Tote aus dem Schwimmbad nämlich. Wem der Name bekannt vorkommt, hat entweder bei der Erstausstrahlung schon gegoogelt oder steht auf warme Kopfbedeckungen. „Mona Lux“ ist nämlich kein Disco-Star aus den 80ern, auch wenn der Name wunderbar passen würde.

Haben die „Tatort“-Macher HIER abgeguckt?

Nein, „Mona Lux“ ist ein mittlerweile vergriffenes Mützen-Modell der Marke „Eisbär“. Ob sich die „Tatort“-Macher wirklich am Sortiment der Marke „Eisbär“ bedient haben, ist jedoch unklar.

Zu besonders extremen Szenen kam es im letzten Kieler „Tatort“. Was passiert ist, liest du hier.