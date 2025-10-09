ARD holt „Tatort“-Stars vor die Kamera – jetzt müssen die Zuschauer entscheiden

Ein Mord, der mitten in einem festlichen Dinner geschieht – und das Publikum wird selbst zu Ermittlern: Die ARD und der ORF überraschen mit einem interaktiven TV-Highlight. „Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner“ bringt den Nervenkitzel eines Krimi-Dinners live ins Fernsehen.

Improvisation, Spannung und unvorhersehbare Wendungen lassen die Zuschauer bis zur letzten Minute mitfiebern. Die Schauspieler selbst kennen nur ihre Rollen, nicht aber den Ablauf der Geschichte. Gemeinsam mit dem Publikum wird eine mörderische Nacht voller Intrigen und Geheimnisse entschlüsselt.

ARD plant Live-Show mit „Tatort“-Stars

Das Szenario könnte dramatischer kaum sein: In einem prächtigen Schloss feiert ein berühmter Brettspiel-Unternehmer mit seinen Liebsten seinen 70. Geburtstag. Doch die Feier gerät zum Albtraum, als Maximilian Kampstahl, das Familienoberhaupt, ermordet wird. Noch bevor er das Erbe seines Unternehmens regeln kann, stürzt ein Schatten auf die glanzvolle Party. Jeder der Anwesenden hat ein dunkles Geheimnis oder ein Motiv. Wer spielt welches falsche Spiel? Wem kann man trauen – und wer führt alle hinters Licht?

Zwei erfahrene Spielleiter bringen ebenso Dynamik wie Raffinesse in das Szenario. Axel Prahl übernimmt die Rolle des Erzählers Harry, der unauffällig Hinweise sammelt und die Zusammenhänge ordnet. Jan Josef Liefers hingegen greift unter dem Namen Maurice direkt ins Geschehen ein und treibt die Geschichte voran. Gemeinsam mit der Regie leiten sie die Schauspielenden, die den Live-Abend durch ihre Reaktionen auf neue Herausforderungen gestalten.

Das Besondere: Das Publikum ist mittendrin. Nicht nur im Schloss entfaltet sich das Drama in Echtzeit, auch ein interaktives Studio bringt frischen Nervenkitzel. Hier diskutiert das TV-Publikum mit prominenten Co-Ermittlern über Spuren, Motive und Verdächtige. Eine Moderatorin führt Abend. Zuschauer können live per Telefon abstimmen, wen sie für den Täter oder die Täterin halten.