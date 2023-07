Die ARD und der Krimi. Eine Verbindung mit Historie. Ja, wenn man an Krimis im Ersten denkt, fallen einem wohl zuerst die „Tatort“-Filme ein. Seit dem Jahr 1970 lässt die ARD Kommissarinnen und Kommissare in allen möglichen Städten Deutschlands ermitteln.

Doch die ARD hat noch deutlich mehr Krimis in petto als „nur“ den „Tatort“. So verkündete der Sender am Freitag, dass bei einem weiteren Kriminalfilm nun endlich die letzte Klappe gefallen ist. Und das in Hamburg.

ARD dreht neuen Krimi in Hamburg

So berichtete der Sender, dass in der Hansestadt die Dreharbeiten zum Krimi „Mordnacht“ zu Ende gegangen seien. Im Mittelpunkt des Filmes steht „Gabriel Panski (gespielt von Maximilian Brückner), der aus der Stadt in das Dorf seiner Kindheit zurückkehrt, aber kurz darauf als Mordverdächtiger gilt und mit der schrägen Kommissarin Leonie Winter (gespielt von Rosalie Thomass) zusammenarbeiten muss“.

Doch wie konnte das nur passieren? Hier eine kurze Inhaltsangabe der ARD: „Eigentlich wollte Gabriel Panski mit der Aufnahme in die Rudermannschaft seines alten Heimatdorfs all seine Probleme lösen: Die Familie in die Nachbarschaft integrieren, seine Frau Anna (gespielt von Claudia Kottal) nach dem überhasteten Umzug aus ihrer geliebten Hansegroßstadt besänftigen, und das Verhältnis zu Vater Jürgen (gespielt von Jens Weisser) kitten. Tatsächlich gelingt ihm alles mit durchschlagenden Erfolg – nur nicht, wie geplant. Denn während der deutlich gezeichnete Gabriel sich an nichts aus der durchzechten Nacht erinnern kann, feiert die ganze Dorfgemeinschaft bereits seine Heldentat: Der berüchtigte Hamburger Investor und Gentrifizierungs-Mogul Johann Butz (gespielt von Jonas Hien) hängt tot am Ortseingang.“

In Hamburg sind die Dreharbeiten zu „Mordnacht“ zu Ende gegangen. Foto: ARD Degeto / Boris Laewen

Als dann noch Kommissarin Leonie Winter den Fall übernimmt und sich auf Gabriel Panski einschießt, wird der Fall immer heikler. „Mordnacht“ wurde an 21 Tagen in Hamburg und Umgebung gedreht. Wann der Film in der ARD gezeigt wird, ist noch unklar.