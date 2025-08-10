ARD-„Tagesschau“-Panne! Susanne Daubners Reaktion folgte prompt

Bei der ARD-„Tagesschau“ lief am Freitag (8. August) direkt zu Beginn etwas schief. Susanne Daubner erlebt eine Kamera-Panne, die sowohl das Publikum als auch ihren Kollegen André Schünke amüsiert. Trotzdem moderiert die erfahrene Sprecherin gewohnt souverän und mit Charme weiter.

Während der Begrüßung steht Susanne Daubner unerwartet nicht im Fokus der Kamera. Die Aufnahme zeigt sie stattdessen aus großer Distanz.

Kameraausfall überrascht Moderatorin der ARD-„Tagesschau“

Kurz darauf dreht sich Daubner zur Seite und kommentiert: „Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur ‚Tagesschau‘.“ Erst danach wird der Fehler korrigiert.

Mit einem freudigen Lächeln bemerkt sie: „Jetzt kommt die Kamera. Danke schön.“ Nachrichtensprecher André Schünke teilt die lustige Panne auf Instagram: „Ups! Da hakte die Kamerafahrt … Aber warum? Ich bin sicher, unsere ‚Tagesschau‘-Studiocrew findet das ganz schnell heraus!“

Bearbeitung der Sendung ohne Panne

In der ARD-Mediathek ist die Sendung später angepasst. Daubners Zwischenbemerkung und die originale Kamerafahrt fehlen. Stattdessen erkennt man sie direkt in Nahaufnahme.

Unter dem Video steht der Hinweis: „Korrektur: Die Sendung wurde nachträglich bearbeitet.“ Zuschauer finden dort eine professionell optimierte Version der ARD-„Tagesschau“.

