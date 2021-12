ARD: „Tagesschau“-Star Judith Rakers verplappert sich im TV – „Technisches Problem!“

Der späte Freitagabend stand in der ARD ganz im Zeichen von Comedy. Den Grund dafür lieferte kein Geringerer als Otto Waalkes, der in seiner Show „Otto Fröhliche – Advent, Advents mit Otto und Friends“ die Zuschauer bei Laune halten wollte. Einer seiner Gäste war „Tagesschau“-Moderatorin Judith Rakers. Die TV-Erfahrene zeigte sich in der ARD jedoch mal von einer ganz anderen Seite.

Von wegen professionell!

ARD: „Tagesschau“-Star Judith Rakers verplappert sich mitten im TV

Aber von vorne: Judith Rakers kündigt in Ottos Ulk-Sendung zunächst die nächste Nachricht an:

„Die Meldung des Tages kommt aus dem Kaukasus. Der älteste Mensch der Welt soll nämlich im Kaukasus leben. Und zur allgemeinen Überraschung ist es ein Mann. Ich rufe unseren kaukasus-Korrespondenten Harry Hirsch am Fuße des Kefir.“ In einem schicken Trenchcoat gekleidet wird Otto Waalkes eingeblendet, bohrt zunächst in der Nase rum, bevor er Hugo Egon Balder als in seiner Rolle als Einheimischer Santa Klausewitsch begrüßt.

Otto Waalkes in seiner ARD-Sendung. Foto: NDR/Kimmig Entertainment/Dominik Beckmann

Nach kurzem und witzigem Wortgefecht wird wieder „Tagesschau“-Star Judith Rakers in ihrer Rolle der Nachrichtensprecherin gezeigt. Und kann kaum einen richtigen Satz zustande bringen!

Das ist die ARD:

Das Erste, ARD, sendet seit den 1960er Jahren

Täglich sendet die ARD die „Tagesschau” und informiert die Zuschauer über nationale und globale Themen

In der Spezialsendung „ARD Extra” werden einzelne Themen ausführlicher beleuchtet

Im Rahmen der Corona-Pandemie wurde die Sondersendung zeitweilig zum festen Programmpunkt

In der ARD-Mediathek können Zuschauer aktuelle Sendung nach ihrer TV-Ausstrahlung gucken

ARD-Moderatorin Judtih Rakers: „Oh wir haben ein technisches Problem!“

„Oh wir haben wohl ein kleines tschechisches, pardon technisches Problem! Die Leitung aus Techschenien… äh Tschechschenien ist zusammengebrochen, ich bitte die Bildstörung zu entschuldigen.“

Dann geht es mit dem Freudschen Versprecher auch schon weiter bei der ARD-Moderatorin. „Prag. Eher schkäptschisch… pardon… beurteilte der tschechnische Tschechnologie-Minister… Entschuldigung, der tschechnische…“

Ganz klar: Judith Rakers macht sich auch als Comedian gut!

Eine Panne gab es kürzlich auch in der Tagesschau. Die Zuschauer waren DESWEGEN ziemlich verwirrt >>> (jhe)