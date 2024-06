ARD nimmt Änderung bei der „Tagesschau“ vor – ab sofort!

Um täglich auf dem Laufenden über die aktuellen News und Geschehnisse in der Welt zu bleiben, schalten viele Menschen regelmäßig zu verschiedenen Zeiten am Tag das Erste ein. Und zwar immer dann, wenn die „Tagesschau“ läuft.

Nun will der Sender aber noch mehr Menschen mit der „Tagesschau“ erreichen und bietet deshalb ein ganz neues Angebot an. Die erste Ausgabe wird es bereits am Mittwochabend (12. Juni) ab 19 Uhr geben.

ARD mit neuem Angebot

Bei Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur und anderen Ländern den Überblick zu bewahren ist nicht einfach. Die „Tagesschau“ versucht ihren Zuschauern alles Wichtige kompakt zusammenzufassen. Doch offenbar erreicht sie damit nicht alle Menschen aus ihrer Zielgruppe, deshalb wurde das Angebot vom Sender nun erweitert.

„Ab heute gibt es die tagesschau auch in Einfacher Sprache“, heißt es in einer Pressemitteilung am Mittwoch. Ab sofort gibt es damit neben dem gewohnten Fernsehangebot der Tagesschau auch von montags bis freitags eine zusätzliche Ausgabe. Diese sei für Menschen mit „geringer Lese- und Schreibkompetenz, die komplizierten Texten nicht immer folgen können oder die deutsch nicht auf muttersprachlichem Niveau beherrschen“, gedacht.

Doch wie genau soll das aussehen? „Die Themen sind die gleichen und die Sendung wird auch im tagesschau-Studio produziert. Die Meldungen und Beiträge werden aber völlig neu formuliert. Die Texte setzen wenig Wissen voraus und werden langsamer gesprochen“, erklärt Marcus Bornheim, der Erste Chefredakteur von ARD-aktuell. Die „Tagesschau in Einfacher Sprache“ wird um 19 Uhr auf tagesschau24 ausgestrahlt und ist bereits jetzt auch in der Mediathek auf tagesschau.de zu sehen sein.