ARD tauscht bei beliebtem Format die Moderatoren aus

Es ist das zweitälteste Format im deutschen Fernsehen und gehört für viele zum Alltag wie die ARD-„Tagesschau“. „Das Wort zum Sonntag“ erfreut sich auch 67 Jahre nach der ersten Sendung großer Beliebtheit.

Für 2022 plant die ARD jetzt aber Veränderungen bei der Show ein. Die Zuschauer erwartet drei neue Sprecherinnen und Sprecher.

ARD plant Moderatoren-Wechsel bei „Das Wort zum Sonntag“

Die ARD holt sich Verstärkung vom Berliner Sender-Kollegen RBB in die Show. Alexander Höner soll am 8. Januar zum ersten Mal bei „Das Wort zum Sonntag“ zu sehen sein.

Das ist „Das Wort zum Sonntag“:

Die ARD-Show ging am 8. Mai 1954 zum ersten Mal auf Sendung

Der evangelische Pfarrer Walter Dittmann aus Hamburg sprach das aller erste „Wort zum Sonntag“

Die Sendung wird zwischen den Tagesthemen und dem Spätfilm gezeigt

„Das Wort zum Sonntag“ wurde von ursprünglich zehn Minuten in den Jahren auf vier Minuten gekürzt

Der Pfarrer löst Christian Rommert aus Bochum ab, der bereits seit sechs Jahren in der Show mit dabei ist. Auch Anke Prumbaum, die damit auf Ilka Sobottke folgt, kommt neu ins Team. Sie feiert am 22. Januar Premiere beim „Wort zum Sonntag“.

ARD erweitert Sprecher-Team von „Das Wort zum Sonntag“

Und auch Julia Enxing vom MDR ist neu dabei. Sie hat den Lehrstuhl für Systematische Theologie am Institut für Katholische Theologie an der Technischen Universität Dresden und geht am 29. Januar zum ersten Mal in der ARD-Show auf Sendung.

Sie füllt die bislang offene Position von Pfarrer Gereon Alter aus, der Ende Oktober zum letzten Mal zu sehen war und elf Jahre bei „Das Wort zum Sonntag“ zu sehen war.

