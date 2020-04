ARD Tagesschau: Lichtblick in Corona-Krise – Judith Rakers: „Ich habe...“

Schöne Nachrichten sind in Zeiten der Corona-Pandemie in der ARD „Tagesschau“ eher spärlich gesät. Doch zum Glück gibt es sie noch.

Noch schöner sind sie, wenn Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers sie mit einem Lächeln und ihm strahlend gelben Blazer überbringt. Auf ihrer Instagram-Seite gab die ARD-Nachrichtensprecherin einen kleinen Vorgeschmack.

ARD Tagesschau: Judith Rakers mit guten Nachrichten

Da schreibt Judith Rakers: „Frohe Ostern!! Passend zum Fest habe ich heute Vormittag in der Tagesschau gute Nachrichten für Euch - wenn auch nur beim Wetter. Aber immerhin: Es wird schön heute. Ihr könnt die Eier in der Sonne suchen. Mache ich auch gleich. Habt einen schönen Tag!“

-------------

Das ist Judith Rakers:

Judith Deborah Rakers wurde am 6. Januar 1976 in Paderborn geboren

Seit 2005 ist Rakers Sprecherin der Tagesschau

Judith Rakers betreibt Reitsport und lebt in Hamburg

---------------

Und man merkt, die Menschen freuen sich über die gut gemeinten Worte der 44-Jährigen.

Sonnige Ostern, ein sehr schönes Foto, viel Freude beim Eier suchen, sind doch von den eigenen Hennen, oder?

Du siehst so fröhlich und bezaubernd aus. Ein sehr fröhlicher Anblick. Wünsche dir frohe Ostertage. Bleibe gesund und lass es dir gut gehen. Wir denken an dich!

Vielen lieben Dank, ich wünsche Euch auch ein schönes Osterfest und dass alle gesund und virenfrei bleiben.

Eine Frau im strahlend gelben Outfit macht mich jetzt gerade aber auch sehr glücklich. Frohe Ostern.

Wetterumbruch in NRW droht

Schade bloß, dass sich das schöne Wetter nach Ostern erst einmal verflüchtigt. Zumindest in Nordrhein-Westfalen sind für die kommenden Tage Temperaturen um die 10 Grad angesagt.

+++ „Heute Journal“: Claus Kleber attackiert Armin Laschet – „Sie meinen wirklich...“ +++

Nichts also mehr mit sonnigem Frühlingswetter. Aber wie heißt es so schön? Der April, der macht was er will. Es kann also bald schon wieder wärmer werden.