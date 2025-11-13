Paukenschlag bei „Sturm der Liebe“ – Serienstar ersetzt

Bei „Sturm der Liebe“ kracht es nicht nur in den Liebesgeschichten, sondern jetzt auch im Cast. Die Fans müssen stark sein, denn am Fürstenhof findet ein echter Blitzwechsel statt.

Seit Februar 2025 spielte Vivien Wulf die Erbin Larissa Mahnke. Eine toughe Geschäftsfrau, die mit Edelsteinen handelt und die Männerwelt gern an der kurzen Leine hält. Doch ihre Zeit bei „Sturm der Liebe“ endet schneller als gedacht. Ab Mittwoch ist Schluss. Vivien Wulf steigt nach nicht einmal zehn Monaten aus.

Warum? „Vivien Wulf war von Beginn an für einen zeitlich begrenzten Handlungsbogen in der Serie engagiert“, erklärt ihr Management Joyn. Es sei also eine geplante Entscheidung gewesen. Doch es gab ein Problem. „Durch die lange Produktionspause und Überschneidungen mit anderen Projekten, die sich im Abschluss befanden, war es leider nicht möglich, die Rolle über den ursprünglich vereinbarten Zeitraum hinaus fortzuführen.“ Damit war das Kapitel Larissa für Wulf beendet.

Aber der Charakter Larissa bleibt dem „Sturm der Liebe“ erhalten. Und zwar in neuer Besetzung. Schauspielerin Anna Karolin Berger übernimmt ab sofort die Rolle. Die 33-Jährige ist kein Soap-Neuling. Sie wirkte bereits in „Unter uns“ und „Alles was zählt“ mit. Jetzt freut sie sich auf das neue Abenteuer am Fürstenhof. „Endlich ist es raus – i’m turning into Larissa“, schrieb sie voller Euphorie auf Instagram.

Für die Fans bedeutet der Wechsel zwar Abschied, aber keine Pause im Drama. Denn in Staffel 22 kommt frischer Wind in den Cast. Zwei weitere Schauspieler stoßen zur ARD-Telenovela dazu und sollen neue Geschichten anstoßen.

„Sturm der Liebe“ läuft von Montag bis Freitag um 15:10 Uhr im Ersten.