Nach 16 Jahren! Urgestein verlässt ARD-Telenovela unter Tränen

Nach 16 Jahren ist plötzlich Schluss: Erich Altenkopf verlässt die ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“.

Der Publikumsliebling Dr. Niederbühl verabschiedet sich nun also endgültig vom Fürstenhof. In Interviews lässt Erich Altenkopf nun seinen Gefühlen freien Lauf.

ARD-Serie „Sturm der Liebe“: Dr. Niederbühl sagt adé

Wie der 56-Jährige verrät, war die Entscheidung ein gemeinsamer Prozess. „Das zerreißt mir das Herz. Die Serie wird sich ein bisschen verändern, also die wird etwas jünger“, erklärt Erich Altenkopf gegenüber „Bunte“.

Seine letzte Episode wird voraussichtlich am 18. November über die ARD-Bildschirme flimmern. Ein Termin, der für die Serienfans emotional werden dürfte. Zudem handelt es sich hierbei um die 4500. Jubiläumsfolge. Schnell wird deutlich, wie stark er der Serie verbunden ist. So verabschiedet er sich, wie in einem Video-Beitrag von „Bunte“ zu sehen, unter Tränen.

Doch das ist noch nicht alles! Erich Altenkopf wird den ARD-Zuschauern noch eine Überraschung, seine eigens komponierten Song „Unsere Liebe“, am Rande der Goldenen Hochzeit des Serien-Kultpaares Sonnenbichler präsentieren.

„Der schönste Abschied, den ich mir vorstellen kann.“

„Dass ich mein eigenes Lied, das ich selbst komponiert und getextet habe, auch noch hier selber spielen darf – vor dem wunderbarsten Paar von ‚Sturm der Liebe‘, den Sonnbichlers: „Das ist natürlich das größte Geschenk und der schönste Abschied, den ich mir vorstellen kann“, beschreibt er nach „Kurier.at“-Informationen am Rande der Dreharbeiten zur Jubiläumsepisode euphorisch.

Doch ein kleines Hintertürchen für ein mögliches Comeback lässt sich der ARD-Schauspieler offen. „Wenn jetzt natürlich Millionen von Fans aufschreien und sagen ‚Ah, es geht nicht ohne Dr. Niederbühl‘, dann komme ich natürlich wieder zurück, offenbart er im „Bunte“-Interview. Nach seinem Abschied möchte er sich aber nun mehr der Familie und der Musik widmen.