Man sollte wissen, was man gut kann und was nicht. Die einen können gut schauspielern, andere können gut singen, wiederum andere können gut Fußball spielen, kochen oder singen. ARD-„Starnacht am Wörthersee“-Moderatorin Barbara Schöneberger dagegen vereint gleich mehrere Talente in sich. Sie kann einzigartig moderieren, ist schlagfertig, lustig und intelligent. Wie es um ihre fußballerischen Fähigkeiten bestellt ist, können wir an dieser Stelle jetzt nicht vollends klären.

Wenn es nach der Meinung der „Starnacht am Wörthersee“-Zuschauer in der ARD geht, sollte sie aber auch das Singen lassen. Was war passiert? Die „Starnacht“ war gerade mal ein paar Minuten alt, als sich Barbara Schöneberger angestachelt von Co-Moderator und „Bergdoktor“ Hans Sigl berufen fühlte, ein Medley der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler zu singen.

Barbara Schöneberger versucht sich bei der ARD-„Starnacht“ als Sängerin

Zur Melodie von „Mambo No.5“ sang Barbara: „A little bit of Maite in my life, a little bit of Howard by my side, a little bit Andreas is all I need, a little bit of Beatrice’s what I see, a little bit Bocelli in the sun, a little bit Vanessa all night long …“

Das kam bei den Fans am Wörthersee gut an, bei Twitter wurde der Auftritt jedoch früh zum Fremdschäm-Moment des Abends hochstilisiert. „Die Schöneberger mit der Gesangseinlage, ich sterbe vor cringe“, heißt es beispielsweise bei Twitter. Ein anderer Zuschauer ergänzt: „Nicht singen, Barbara“. Und ein dritter meckert: „Furchtbar, muss die Schöneberger auf allen Sendern rumnerven.“

Wir können die Kritik allerdings nicht ganz nachvollziehen. Gut, an die Stimme von Vanessa Mai oder Melissa Naschenweng kam Barbara jetzt nicht heran. Aber ein bisschen Spaß muss doch auch erlaubt sein. Und davon lebt eine Sendung wie die „Starnacht am Wörthersee“ schließlich auch.

Mehr Nachrichten:

Schlager, das ist in der ARD normalerweise das Betätigungsfeld von Florian Silbereisen. Doch bei dieser Szene stockte den Fans der Atem.