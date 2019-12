ARD-Star mit peinlichem Jugendfoto – hättest du IHN erkannt?

ARD-Star postet peinliches Foto auf Facebook: Wer kennt es nicht? Die alten Bilder im Fotoalbum sind längst vergessen. Doch irgendwann blättert man die Schnappschüsse wieder durch. Plötzlich entdeckst du ein Foto von dir, das dich schockiert. So habe ich einmal ausgesehen? Schrecklich. Aber man schwelgt auch gerne in Erinnerungen. So geht es auch einem deutschen ARD-Star.

ARD-Star: Hättest du ihn erkannt?

16 Jahre ist der ARD-Star da gerade einmal alt. Heute ist er bereits 55. Das peinliche Bild zeigt ihn in Anzug mit Krawatte, neben ihm eine junge brünette Dame. Dazu trägt er eine riesengroße Brille. Viel zu lächeln hat der TV-Star auf seinem Bild nicht. Er schreibt zum Bild: „Hab immer geglaubt, bescheuerte Tanzstundenfotos gäbe es nur von anderen. Bis eben. Sweet 16.“

Wer da in seiner Fotokiste gewühlt hat? „Tatort“-Schauspieler Jan Josef Liefers!

Die Facebook-Nutzer lieben das Bild. Posten teilweise selbst alte Fotos von sich selbst. Vergleiche mit Harry Potter und Frank Elstner werden gezogen.

Hier ein paar ausgewählte Kommentare:

„Ich habe auf dem ersten Blick an Frank Elstner gedacht.“

„Sehr, sehr niedlich! Das Mädchen hat aber eindeutig den lasziveren Blick drauf...“

„Klasse Foto. Hätte man Harry Potter früher gedreht, da wärst du vermutlich in die ganz enge Wahl gekommen.“

„Aaaaw, wie süüß. Aber die Brille hat echt Style – für damalige Verhältnisse.“

„Ich find's schön. Ich habe auch so geile Fotos. Möchte es nicht missen.“

Beim „Tatort“ aus Münster spielt Jan Josef Liefers an der Seite von Axel Prahl (links). Foto: imago images/Revierfoto

ARD-Star Jan Josef Liefers ist zwei Mal pro Jahr beim „Tatort“ Münster in der ARD als Professor Karl-Friedrich Boerne zu sehen. Aber ob er das auch noch weiterhin macht, ist fraglich. Vor kurzem ist nämlich dieses Video aufgetaucht. Mehr erfährst du hier <<<