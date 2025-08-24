Esther Sedlaczek: Verdacht bestätigt – ARD-Star macht es offiziell

ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek (39) erwartet wieder Nachwuchs! Die freudige Neuigkeit wurde „GALA“ am Mittwoch (5. Februar 2025) von ihrem Management offiziell bestätigt: „Esther erwartet im Sommer 2025 ein Kind und ist überglücklich!“

Schon bei der „Sportschau“ am Dienstag (4. Februar) gab es erste Hinweise auf das Babyglück. Aufmerksame Zuschauer bemerkten vor dem Anpfiff des DFB-Pokal-Spiels zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Augsburg eine kleine, aber deutliche Wölbung unter Esther Sedlaczeks Wintermantel. Ein echter Sherlock-Holmes-Moment für die Zuschauer! Doch hielt der ARD-Star sein Glück zu dem Zeitpunk noch geheim – bis jetzt!

ARD-Moderatorin hat Grund zur Freude

Für die 39-Jährige und ihren Ehemann ist es das dritte Kind. Das Paar, das seit April 2019 verheiratet ist, wurde erstmals im Mai 2019 Eltern. Ende 2021 kam dann das zweite Kind hinzu. Die Namen ihrer Kinder hält das Paar konsequent aus der Öffentlichkeit heraus, und auch auf Instagram werden die Gesichter der Kleinen stets unkenntlich gemacht.

Die „Sportschau“-Moderatorin gibt trotz ihrer Prominenz immer wieder Einblicke in ihr Familienleben. In einem „GALA“-Interview im Mai 2023 erzählte sie, dass sie die strenge Mama zu Hause ist: „Ich bin schon diejenige, die sagt: ‚Schluss jetzt, es geht ins Bett!‘ Mein Mann ist eher der Good Cop. Wobei wir zwei großartige Kinder haben, bei denen man nicht so streng sein muss.“

Ab und zu dürfen ihre Kinder sie sogar zur Arbeit begleiten, besonders wenn die ARD-Moderatorin länger unterwegs ist. Man kann sich schon vorstellen, wie es bald zugeht, wenn drei Kinder durch die Studios flitzen – ein echtes Familienchaos!