ARD darf „Sissi“ an Weihnachten nicht im TV zeigen – das ist der Grund

Weihnachten ohne Romy Schneider? Für viele Fans dürfte das wie ein schlechter Witz klingen. Aber genau das passiert 2025. Die ARD kickt die traditionellen „Sissi“-Filme aus dem Feiertagsprogramm und sorgt damit schon jetzt für jede Menge Wirbel.

Für unzählige Zuschauer gehört „Sissi“ zu Weihnachten wie die Geschenke unterm Tannenbaum. Seit über zehn Jahren liefen die drei Filme verlässlich am Nachmittag des 25. und 26. Dezember. Doch in diesem Jahr bleibt die TV-Prinzessin im Schrank. Im frisch veröffentlichten ARD-Weihnachtsprogramm taucht kein einziger Teil der Trilogie auf. Stattdessen setzt der öffentlich-rechtliche Sender auf andere Klassiker.

ARD erklärt: Es liegt an den TV-Rechten

Am 25. Dezember übernimmt „Der kleine Lord“ den beliebten Nachmittagsslot. Danach folgt die Doku „Loriot 100“. Am zweiten Weihnachtsfeiertag richtet die ARD das Programm eher an Familien aus. „Das Kindermädchen: Mission Südafrika“ steht im Programm, gefolgt von einer Folge aus der Reihe „Das Traumhotel“.

Von „Sissi“ fehlt jede Spur. Auf Anfrage von „FOCUS online“ erklärt eine ARD-Sprecherin den Grund dafür: „Seit 2024 liegen die Rechte an der ‚Sissi‘-Trilogie nicht mehr bei der ARD, sondern bei der RTL-Gruppe, an die sie als Meistbietende übergegangen sind. Aus diesem Grund kann die Trilogie aktuell nicht im ARD-Programm gezeigt werden.“

Heißt also, die ARD darf schlicht nicht mehr. Ganz neu ist das nicht, denn denn früher wechselten die Rechte öfter. Zwischen 2008 und 2012 lagen sie beispielsweise bei ProSiebenSat.1. Ganz ohne kaiserliche Nostalgie muss das Fest trotzdem nicht ablaufen. Die gesamte Trilogie ist aktuell bei Netflix verfügbar.