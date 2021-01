ARD: Silvestershow mit Jörg Pilawa sorgt für Diskussion – „Da platzt mir echt der Kragen“

Silvestershow mit Jörg Pilawa: Es hagelt Kritik an der ARD-Show zum Jahreswechsel 2020/2021.

Groll nach Szenen bei der ARD-Silvershow mit Jörg Pilawa! Viele Zuschauer hatten beim Zuschauen keine gute Laune.

Schlager-Fans kommen bei der Silvestershow mit Jörg Pilawa in der ARD am Silvesterabend voll auf ihre Kosten.

ARD: Wut nach der Silvestershow mit Jörg Pilawa

ARD-Moderator Jörg Pilawa begrüßt in seiner Silvestershow zahlreiche Größen der Szene - und steht dabei selbst als Sänger auf der Bühne. Viele Zuschauer sind allerdings aus einem ganz anderen Grund irritiert.

Jörg Pilawa verabschiedet das Jahr mit einer Silvestershow in der ARD. Foto: imago images / Future Image

Beatrice Egli, Vanessa Mai, Dj Ötzi und Co.. Sie alle mussten in diesem Jahr wegen Corona auf nahezu jede Bühnen-Show verzichten.

+++ Whatsapp: Endlich ist 2020 vorbei! DAS sind kreativsten Grüße und Wünsche zu Silvester und Neujahr +++

Doch bei der Silvestershow mit Jörg Pilawa in der ARD haben sie endlich wieder die Gelegenheit für Unterhaltung zu sorgen. Und zwar nicht nur in den deutschen Wohnzimmern, sondern auch mit Publikum vor Ort. Und genau das wirft bei vielen Zuschauern an den Bildschirmen Fragen auf.

ARD-Zuschauer fragt während Silvestershow mit Jörg Pilawa: „Wie bizarr ist das?“

Singende Künstler, Konfetti-Kanonen und tanzende Fans im Publikum. Wer später in die aufgezeichnete Silvestershow mit Jörg Pilawa zuschaltet, fragt sich: Ist Corona etwa schon vorbei?

+++ „Dinner for One“: Irres Detail – ein Zufall machte die Aufnahmen noch besser +++

Einige Zuschauer zeigen in den sozialen Medien ihr Unverständnis bezüglich des Kontrast zu den derzeit geltenden strengen Kontaktbeschränkungen in Deutschland. „Wie bizarr ist denn das? Freude, Jubel, Heiterkeit wie immer zu veranstalten und den Leuten das Feiern zu verbieten?“, fragt eine bei Twitter.

------------------

Das sind die Gäste bei der Silvestershow mit Jörg Pilawa in der ARD:

DJ Ötzi

Santiano

Beatrice Egli

Brings

Vanessa Mai

Voxxclub

Kerstin Ott

Marianne Rosenberg

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak

Stefanie Heinzmann

The Baseballs

The Clairvoyants - Thommy Ten & Amelie van Tass

Mirja Boes

Michelle

Glasperlenspiel

------------------

Wer jedoch von Anfang an zugeschaltet hat, weiß: Alle Beteiligten, die sich auf der Bühne treffen, wurden vor der Aufzeichnung auf eine mögliche Corona-Infektion getestet, erklärte Pilawa. Die Veranstaltung sei so erlaubt.

Im Publikum werde außerdem auf ausreichend Sicherheitsabstand geachtet.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Silvestershow mit Jörg Pilawa in der ARD: „Da platzt mir echt der Kragen“

Einige Zuschauer können mit dem Programm trotzdem nichts anfangen: „Da platzt mir echt der Kragen, wenn ich das sehe. Wir dürfen ab 20 Uhr nicht mehr raus und müssen aufs Feuerwerk verzichten. Und ARD sendet ne fette Silvesterparty.“

+++ Lena Gercke verzaubert ihre Fans zum Jahresabschluss – mit diesen heißen Bildern +++

Andere freuen sich jedoch, dass endlich wieder Show-Programm durch die deutschen Wohnzimmer flimmert: „Geile Lieder bei der Silvestershow. Ich hüpfe hier im Wohnzimmer rum und singe schief dazu“, schreibt eine Zuschauerin.

Zuschauern schießt gegen andere: „Einfach umschalten“

Eine andere freut sich auch für die Künstler: „Das ganze Jahr durften sie nicht auftreten. Jetzt konnten sie endlich auch ein bisschen verdienen. Wenn es nicht gefällt dann einfach umschalten! Ich finde es gut.“

ZDF-Silvestershow lässt Zuschauer auch ausrasten

Doch auch die Show im ZDF schnitt bei vielen Zuschauern nicht gut ab. Was sie bemängelten, kannst du hier nachlesen >>> (ak)