ARD: Missgeschicke in Silvesterfilm verursachen hohen Schaden

Zu Silvester strotzt das TV-Programm nur so vor Jahresrückblicken und Countdown-Shows. Doch neben all den neuen Formaten darf eines nie fehlen: der ARD-Klassiker „Dinner for One“.

Wie jedes Jahr zeigt die ARD den 18 Minuten langen Film auch dieses Mal wieder am letzten Tag im Dezember. Um 18.40 Uhr geht es am 31. Dezember los. Du denkst, du hast den Sketch schon unzählige Male gesehen und kennst jedes Detail? Dann versuch doch mal darauf zu achten, wie viel Butler James in der kurzen Zeit zerstört.

2.000 Euro für Tigerfell: Im ARD-Kultfilm „Dinner for One“ wird’s dreckig

Seit den 60er-Jahren sorgt „Dinner for One“ für herzliche Lacher und Schenkelklopfer beim ARD-Publikum. Der Auftritt des betrunkenen Butlers James, der seiner Chefin Miss Sophie vorspielt, dass all ihre bereits verstorbenen Gäste noch dabei sind, ist einfach zu komisch.

Für jeden der vier Männer, die eigentlich zum Dinner von Miss Sophie eingeladen gewesen wären, muss James mittrinken. Gleichzeitig darf er seine Rolle als Butler nicht vernachlässigen, doch mit fast 4 Promille intus ist das gar nicht so einfach. Vor allem das teure Tigerfell, das zwischen Esstisch und Bar auf dem Boden liegt, wird James zum Verhängnis. Bei jedem Gang stolpert er über den großen Tigerkopf und verschüttet alkoholische Getränke wie Weißwein, Champagner und Portwein.

In „Dinner for One“ stolpert der Butler James immer wieder über ein Tigerfell. Foto: IMAGO / Allstar

Der teure Teppich dürfte dabei ordentlich in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Wie die Allianz Versicherung im Jahr 2016 herausgearbeitet hat, beläuft sich der Schadenswert des Tigerfells allein auf etwa 2.000 Euro. Die hohen Kosten beziehen sich dabei vor allem auf das Aufbereiten, bei dem es zu einer neuen Ausstopfung und Zahnregulierung des Tieres kommen könne.

Expertin sicher: Den Schaden im ARD-Film würde keine Versicherung übernehmen

Doch das ist längst nicht der einzige Schaden, den Butler James bei „Dinner for One“ verursacht. Die Versicherung schätzt den Gesamtschaden auf bis zu 2.120 Euro. Dabei berechnet sie jeweils zehn Euro für die Reinigung der bekleckerten Tischdecke sowie die Erstattung des Hauptgangs. Denn: Das saftige Hähnchen fliegt nach James‘ erneutem Stolperer über den Tigerkopf quer durch den Raum.

Die Reinigung des Teppichs und gesamten Fußbodens wird mit 100 Euro berechnet. Ob eine Versicherung für den von James verursachten Schaden aber wirklich aufkommen würde, ist nicht garantiert. „Als Angestellter von Miss Sophie sind seine Missgeschicke als Eigenschäden der Arbeitgeberin anzusehen und damit nicht versichert. Sollte Butler James allerdings selbstständig oder für einen Catering-Service tätig sein, könnten Schäden über eine Betriebshaftpflichtversicherung abgesichert werden“, erklärt Mirjana Hasdorf-Achatz, eine Schadenspezialistin der Allianz.

Insbesondere der übertriebene Alkoholkonsum von Butler James dürfte der Versicherung ein Dorn im Auge sein. Durch das ständige Trinken gilt er nämlich als „Wiederholungstäter“, was die Konditionen der Versicherung beeinträchtige. Wer also an Silvester ein, zwei Gläser mehr trinken möchte, sollte sich James besser nicht als Vorbild nehmen.