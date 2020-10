ARD gibt Entwarnung – DIESE Sendung findet trotz Corona statt

Die Corona-Pandemie hat vor allem der Unterhaltungsbranche einen fetten Strich durch die Rechnung gemacht. Doch die ARD zeigt sich optimistisch und macht nun auch ihrem Publikum neue Hoffnung.

Denn ein besonderes TV-Highlight der ARD soll Ende Dezember trotz Corona stattfinden.

ARD überrascht Publikum mit Silvestershow

Die Rede ist von der „großen Eurovisions-Silvestershow“ in der ARD. Bereits im vergangenen Jahr moderierten Jörg Pilawa und Francine Jordi die Show, die die Zuschauer ins neue Jahr begleiten soll.

Jörg Pilawa und Francine Jordi bei der ARD-„Silvestershow“ 2019. Foto: imago images

Der Bayrische Rundfunk verkündete nun: „Das Krisenjahr 2020 werden vermutlich Millionen Menschen gern hinter sich lassen – am Silvesterabend darf man sich dann auf Altbewährtes verlassen.“

„Die große Eurovisions-Silvestershow“: Das sind die Gäste

DJ Ötzi

Beatrice Egli

Vanessa Mai

Santiano

Brings

Mirja Boes

Karat

voXXclub

Stefanie Heinzmann

ARD feiert das Ende des Jahres 2020

Ein Teil der Gästeliste ist bereits bekannt: Von Beatrice Egli über Santiano bis Mirja Boes – sie alle wollen endlich mit dem Horrorjahr abschließen. Mit einem derartigen Unterhaltungsprogramm scheint es fast so, als würden die TV-Fans am 31. Dezember tatsächlich wieder einen Hauch Normalität zu spüren bekommen.

Die ein oder andere Silvesterparty muss dieses Jahr leider ins Wasser fallen, doch dafür sorgen Jörg Pilawa und Francine Jordi in der ARD für Party-Stimmung. Hoffentlich steckt es auch einige der Zuschauer an, sodass sie wenigstens im kleinsten Kreis in den eigenen vier Wänden das Ende des Jahres zelebrieren können.

Francine Jordi und Jörg Pilawa. Foto: imago images

Da also keine großen Feiern stattfinden dürfen, ist zu erwarten, dass deutlich mehr Personen zur ARD-Silvestershow einschalten als in den vergangenen Jahren.

Um Mitternacht darf sich das ARD-Publikum anschließend über ein riesiges Feuerwerk am Brandenburger Tor in Berlin freuen, das selbstverständlich im Fernsehen übertragen wird.

„Die große Eurovisions-Silvestershow“ wird am 31. Dezember um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

