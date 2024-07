ARD: „Die Kinder vom Alstertal“ – Was wurde aus den Schauspielern?

Erinnert ihr euch an die charmanten und abenteuerlustigen Kinder vom Gutshof Alstertal in Hamburg? Die ARD-Kinderserie, die von 1998 bis 2004 lief, hat damals Generationen von Zuschauern in ihren Bann gezogen.

Doch was ist aus den Darstellern geworden, die Fans so liebgewonnen haben? Wir werfen einen Blick in ihre heutige Leben…

ARD: So sehen die „Kinder vom Alstertal“-heute aus

Sie war der Hingucker der Sendung: Marleen Lohse spielte zu jener Zeit die sportliche Reiterin Julia „Hexe“ Clement. Dabei hat die rothaarige Beauty ihre Schauspielkarriere nach „Die Kinder vom Alstertal“ in die Höhe katapultiert. Lohse ist seitdem in zahlreichen deutschen Produktionen wie „Tatort“, „SOKO Köln“, und „Die Schule der magischen Tiere“ zu sehen gewesen und hat sich als echter Schauspiel-Star etabliert.

Timo Sommerland, gespielt von Marco Soumikh, war der älteste Sohn auf dem Gutshof, der seine Liebe zum Kanufahren mit der Musik vereinte. Dabei hat Soumikh seine Rolle als Künstler ins echte Leben übernommen. Nach einigen schauspielerischen Auftritten widmete er sich der Musik und war in verschiedenen Bands aktiv, bevor er 2008 als Sänger bei „Here Comes the Kraken“ zu hören war. Heute zeigt er auf Instagram sein musikalisches Talent.

ARD: DIESE Schauspielerin machte im Ausland Karriere

Und da wäre auch noch Tobias Sommerland, gespielt von Tim Küchler. Der Astronomie-begeisterte Tobias, der von Carla adoptiert wurde und ein Huhn namens Einstein hatte, scheint heute allerdings wie vom Erdboden verschluckt. Küchler, der auch in „Neues vom Süderhof“ und „TKKG“ zu sehen war, ist seitdem nicht mehr in Erscheinung getreten. Seine Fans dürften jedoch sehnsüchtig auf Neuigkeiten warten.

Und wer erinnert sich nicht an sie: Kiki, das Mädchen aus Thailand mit dem Herz für Tiere, ist heute kaum wiederzuerkennen. Zwar hat sich die dunkelhaarige Schönheit Thuy-Anh Cao aus der deutschen Filmszene zurückgezogen, ist aber auf Instagram sehr aktiv und führt ihre Schauspielkarriere in Vietnam fort. Dabei teilt sie gerne Einblicke in ihr Leben mit ihren mehr als 180 Tausend Followern.

Ähnlich wie Tim Küchler ist auch TV-Kollegin Katharina Wäschenbach von der Bildfläche verschwunden. Der ehemalige ARD-Star spielte erfolgreich Hexes kleine Schwester Lisa, die oft im Hofladen mithalf und mit Sebastian zusammen war. Nach ihrer Zeit in „Die Kinder vom Alstertal“ hat Wäschenbach keine weiteren Rollen als Schauspielerin angenommen und scheint sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen zu haben.

Wer nun Lust auf einen Serienmarathon der einst beliebten Kult-Serie bekommen hat, kann sich freuen. Denn: die ARD stellt „Die Kinder vom Alstertal“ komplett in ihrer Mediathek für Fans zur Verfügung.