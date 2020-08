ARD: Serien-Comeback bei „In aller Freundschaft“ – DIESE Details verunsichern Fans

Großes Comeback bei „In aller Freundschaft“! Die ARD-Serie musste aufgrund von Corona eine längere Sommerpause einlegen.

Am Dienstagabend war es dann endlich soweit: Die Sachsenklinik ging mit Folge 901 in die nächste Saison-Runde. Doch für ein paar eingefleischte „In aller Freundschaft“-Fans war in der ARD-Serie nicht mehr alles so wie zuvor.

ARD: Änderungen bei „In aller Freundschaft“ nach Comeback

Bei „In aller Freundschaft“ wird ganz Corona-konform Abstand gehalten. Foto: MDR/ Saxonia Media / Rudolf Wernicke

Wie unser Partnerportal Thüringen24.de berichtet, sei der Großteil der Serien-Schauer begeistert von der neuen Episode „Gegenwind“. So lauten einige Facebook-Kommentare: „Was war das für eine starke Folge. Viel zu schnell vorbei und voller Spannung warte ich auch mal wieder auf die nächste Folge.“ Oder: „Tolle Folge, wochenlang drauf gefreut und reichlich belohnt, war spannend und traurig zugleich, von jedem etwas, danke ihr tollen Schauspieler.“

Von Heiratsantrag, über Segel-Unfall, bis hin zu einem schweren Schicksalsschlag – es war alles dabei.

--------------------------

Weitere News zu „In aller Freundschaft“ auf THÜRINGEN24.DE

„In aller Freundschaft“: Sie starb den Serientod – das macht der Ex-IaF-Star heute!

„In aller Freundschaft“ überrascht mit Hammer-Nachricht: Fans dürfen sich HIERAUF freuen

„In aller Freundschaft – die jungen Ärzte“: Star packt aus – DAS fehlt ihr besonders: „Ich vermisse es, wenn ich...“

--------------------------

ARD-Comeback „In aller Freundschaft“: Diese Details verunsichern Fans

Doch es gab auch Kritiker, denen einige negative Details beim ARD-Sachsenklinik-Comeback aufgefallen waren.

Was genau einigen Zuschauern an den Änderungen in der ARD-Serie gestört hat, kannst du bei Thüringen24.de lesen.

THÜRINGEN24.DE ist das Newsportal für die Region Thüringen.

Hier findest du THÜRINGEN24.DE bei Facebook.