Premiere in der ARD – Reality-Star mischt Kult-Sendung auf

Mit Anfang 20 wagte Anna Strigl den Sprung von der österreichischen Provinz ins Glitzerland Hollywood. Die große Karriere blieb jedoch aus. Nach Rückschlägen fand Anna über Netflix und TikTok zu ihrem Erfolg. Heute hat sie beeindruckende 2,3 Millionen TikTok-Fans und startet ab sofort als Schauspielerin durch.

Ab diesem Donnerstag ist sie in der ARD-Erfolgsserie „Dahoam is Dahoam“ zu sehen – ein echtes Herzstück für die Österreicherin. „,Dahoam is Dahoam‘ habe ich früher schon immer mit meiner Oma geschaut“, verrät Anna stolz der „Bild“. „Die ist jetzt richtig stolz auf mich.“

Reality-Star mischt ARD-Sendung auf

Ihre Rolle in der ARD-Serie könnte passender kaum sein: Sie spielt Anna, eine Influencerin, die mit ihr vieles gemeinsam hat. Allerdings bleibt sie nicht komplett sie selbst. „Ich spiele eine angepasste Version von mir selbst“, erklärt sie. „Das ist für mich natürlich nicht schwer, so etwas authentisch rüberzubringen. Aber die Rolle ist nicht 1:1 meine Person.“ Besonders die Heimatgefühle, ein Markenzeichen der TV-Serie, sind ihr vertraut.

Heimat bedeutet Anna sehr viel. „Mein Dahoam ist mir auch sehr wichtig, vor allem die Berge“, erzählt sie. Früher reichte ihr die heimatliche Idylle nicht, Hollywood schien verlockender. Doch dort fühlte sich Anna zusehends fremd. Erst weit weg erkannte sie den Wert ihrer Heimat. „Man muss sich erst selbst finden, um ein Zuhause wertzuschätzen. Ich kenne jetzt die Vorteile aus beiden Welten.“

Heute ist klar: Hollywood ist nichts für Anna. „Das fehlende Gesundheitssystem, die schlechte Luft, die ganze Mentalität und Oberflächlichkeit – es hat mich alles abgeschreckt dort“, kritisiert sie. „Jeder ist bereit, auf andere zu sch…, um weiterzukommen. Das ist nicht meins.“ Die ARD-Serie hingegen bringt ihr die heimatlichen Werte zurück – und mit ein bisschen Glück vielleicht auch die Erfüllung eines Schauspiel-Traums.