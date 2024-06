ARD: Nach Ausstrahlung von „Schlagerboom Open Air“ – Zuschauer sind empört

Die Sonne scheint, es herrscht ausgelassene Stimmung, Herzen schlagen höher: All das erlebten Zuschauer am Samstagabend bei der ARD-Übertragung von Florian Silbereisens „Schlagerboom Open Air.“ Doch hinter den Kulissen sah es ganz anders aus. Während die größten Stars der Schlagerwelt auf der Bühne zusammenkamen, zogen über Kitzbühel in Tirol dunkle Wolken auf.

Wegen eines Unwetters zeigte der Sender dem Publikum zu Hause keine Live-Show. Stattdessen speiste die ARD Fans mit einer Aufzeichnung vom Vortag ab. Die Stimmung im Schlagerparadies schien zu kriseln, blieben dementsprechend auch die Zuschauer aus?

ARD: Zuschauer gehen auf die Barrikaden

„Das wird die TV-Open-Air-Show des Jahres: Mit einer spektakulären Stadionshow feiert Florian Silbereisen das 30-jährige Jubiläum der größten und erfolgreichsten Schlager-Eurovisionsshow“, kündigte die ARD die neueste Ausgabe von Florian Silbereisens „Schlagerboom“-Reihe an. Am Ende fiel die groß angekündigte Live-Show wegen eines Unwetters ins Wasser – und das zum Missfallen vieler Zuschauer.

Die echauffierten sich daraufhin auf „X“ und machten ihrem Ärger Luft.

„Dass der Sender nicht kommuniziert, dass es nicht live ist … am Ende bleibt der Zuschauer eben sprachlos zurück“

„Was soll das? Warum zeigen sie das Open Air nicht?“ oder

„Nicht zu fassen, wie wir verarscht werden,“

lauteten nur einige der Kommentare auf der Onlineplattform. Allein der plötzliche Wetterumschwung sorgte aber kaum dafür, dass Florian Silbereisen ein neues Reichweiten-Tief hinnehmen musste. Und das pünktlich zum 30-jährigen Jubiläum der großen Schlagershow.

Unser großes EM-Tippspiel startet!

Bei unserem kostenlosen EM-Tippspiel kannst du große Preise abräumen! Die besten Teilnehmer gewinnen einen Beamer, eine Soundbar, eine Reise und vieles mehr. Jetzt HIER klicken und noch schnell anmelden.

ARD-Show kann bei Fans nicht punkten

So waren diesmal im Schnitt 3,59 Millionen Schlager-Fans vor dem Fernseher mit dabei. Damit verlor die ARD-Show rund 420.000 Zuschauer im Vergleich zum vergangenen Jahr. Trotzdem konnten sich die Marktanteile sehen lassen: 18,4 Prozent wurden beim Gesamtpublikum erzielt. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 10,5 Prozent Marktanteil wieder gut aus.

+++Thomas Rühmann: Kurz nach „In aller Freundschaft“-Folge ist es für jedermann sichtbar+++

Ob die Originalausgabe nachträglich ausgestrahlt wird, ist bisher nicht klar.

Am Samstagabend erreichte das ZDF mit einem Krimi eine deutlich höhere Reichweite als die ARD. „Ein starkes Team – Tod einer Pflegerin“ lockte zur Primetime im Schnitt 6,1 Millionen Zuschauer vor den Fernseher. Damit fuhr sich der Sender herausragenden 29,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum ein. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel mit 7,9 Prozent niedriger aus.