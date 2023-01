ARD-Schlagerabschied: Alles vorbei – Fotos zeigen weinenden Jürgen Drews

Dieser Mann ist und bleibt eine Legende. Egal, was jetzt noch passiert. Am Samstagabend feiern Florian Silbereisen und die ARD einen der Größten. In der Sondersendung „Der große Schlagerabschied“ steht Jürgen Drews ein letztes Mal auf der Bühne.

In unserem Liveblog verfolgen wir den „großen Schlagerabschied“ für dich.

Jürgen Drews nimmt in der ARD Abschied von der Schlagerbühne

13.55 Uhr: Und sie sagen heute Abend persönlich Adieu: Ross Antony, Mickie Krause, Melissa Naschenweng, Thomas Anders, David Hasselhoff, Andy Borg, Beatrice Egli, Andreas Gabalier, Ben Zucker und viele mehr.

13.00 Uhr: Es sind Bilder, die ans Herz gehen. Wer es noch nicht weiß, Jürgen Drews Abschied wird von der ARD nicht live übertragen. Die Show von und mit Entertainer Florian Silbereisen wurde bereits vor einigen Wochen aufgezeichnet. Daher gibt es auch schon Bilder aus der Sendung.

Und die zeigen, dass an diesem Abend nun wirklich kein Auge trocken blieb. Vor allem Jürgen Drews selbst schien von seinem Abschied und den vielen Kollegen, die noch einmal mit ihm auf der Bühne stehen wollten, überwältigt. So zeigen Fotos den „König von Mallorca“ tränenüberströmt auf der großen ARD-Bühne.

Und auch einen ersten Vorgeschmack auf die Highlights des Abends sind schon öffentlich. So wird Jürgen Drews unter anderem mit seiner Tochter Joelina Drews gemeinsam singen.