ARD-Schlagerabschied: Schreckmoment – plötzlich wird’s brenzlig

Dieser Mann ist und bleibt eine Legende. Egal, was jetzt noch passiert. Am Samstagabend (14. Januar) feierten Florian Silbereisen und die ARD einen der Größten. In der Sondersendung „Der große Schlagerabschied“ stand Jürgen Drews ein letztes Mal auf der Bühne.

In unserem Liveblog haben wir den Abend für und mit Jürgen Drews geschaut und alle Highlights zusammengefasst.

Jürgen Drews emotionalster Auftritt

23.34 Uhr: Und dann ist sie da, seine Schlager-Rente. Mit seinem Kultsong „Ein Bett im Kornfeld“ verabschiedet sich Jürgen Drews endgültig von der Bühne.

23.22 Uhr: Der wohl emotionalste Auftritt seines Lebens kommt ganz zum Schluss. An der Seite seiner Tochter Jolina singt Jürgen Drews den gemeinsamen Song „We’ve got tonight“.

Dass dieser Moment etwas ganz besonderes für die beiden ist, ist ihnen anzumerken. Als Jolina ihm entgegen kommt, schaut Jürgen Drews stolz in ihre Richtung. Es sind Bilder, die für Gänsehaut sorgen. Der Auftritt endet mit Feuerwerk und einem Küsschen für seine Tochter.

Übrigens: Der größte Wunsch der Familie Drews – viel Gesundheit für die Zukunft.

Jolina und Jürgen Drews gemeinsam auf der Bühne beim großen Schlagerabschied des Kultstars. Foto: IMAGO / osnapix

23.09 Uhr: Natürlich lässt es sich auch Roland Kaiser nicht nehmen Jürgen Drews die letzte Ehre zu erweisen. „Wir hatten beide schöne und wilde Erinnerungen“, erzählt der Kaiser.

Und nagelt Jürgen Drews direkt mal auf ein Barbecue-Date fest. Nach seinem Schlagerabschied dürfte Drews jetzt auf jeden Fall genügend Zeit dafür haben.

22.40 Uhr: Liebesbekundungen auf der Bühne. Oli P. herzt seinen alten Freund Jürgen und erinnert sich an seine Tour-Erlebnisse mit seinem Schlager-Kollegen.

Hüftschwung-Nachhilfe von Jürgen Drews. Der König von Mallorca präsentiert seinen legendären Hüftenkreiser. Dann wird’s plötzlich international denn David Hasselhoff kommt die Show-Treppe hinab. Überraschung, plötzlich schmettert „The Hoff“ „Ein Bett im Kornfeld“ auf Deutsch ins Mikro.

22.23 Uhr: Partyalarm beim Schlagerabschied. Micky Krause sorgt für gute Laune.

Jürgen Drews bekommt außergewöhnliches Geschenk

22.08 Uhr: „Du hast es geschafft, dass ich heule“. Ben Zucker rührt Jürgen Drews zu Tränen. Der Sänger hat für seinen Kollegen dessen Kultsong „Ein Bett im Kornfeld“ umgeschrieben und damit anscheinend genau den richtigen Nerv getroffen.

21.40 Uhr: „Volles Risiko“ geht heute Abend Beatrice Egli. Die DSDS-Gewinnerin legt einen heißen Auftritt mit Feuershow hin und sorgt für Begeisterung. Für Jürgen Drews hat sie ein außergewöhnliches Geschenk mitgebracht. Die Schweizerin hat ein Raclette inklusive Käse auf die Bühne gebracht.

21.28 Uhr: „Mama Loo“ – Florian Silbereisen und Jürgen Drews erinnern mit einem gemeinsamen Auftritt zu dem Song nochmal an die Band-Vergangenheit des Königs von Mallorca.

Anschließend darf Marianne Rosenberg ihre größten Hits zum Besten geben. Im schwarzen Outfit mit lila Glitzermantel singt sie ein Medley mit ihren Kultsongs.

21.05 Uhr: Melissa Naschenweng und Bernhard Brink heizen dem Publikum ein und blicken zurück auf ihre gemeinsame Zeit mit Jürgen Drews.

Überraschung für Jürgen Drews und seine Ramona. Melissa Naschenweng hat eine Parkbank für die beiden in Schloss Schönbrunn gekauft. Für die „Sissi“-Fans ist es ein ganz besonderes Geschenk.

Jürgen Drews Abschiedsparty: Andy Borg strauchelt

20.40 Uhr: Nach Maite kommt Andy. Schlagerstar Andy Borg meldet sich erst mit einer Videobotschaft, bevor er dann auf die Bühne kommt. Für den großen Auftritt gilt es eine Treppe zu überwinden. Kurz vorm Treppenende passiert es dann, Andy Borg guckt einmal nicht richtig hin, strauchelt und kann sich gerade noch fangen, bevor er die Treppe hinunter fällt.

Professionell wie er ist, lässt er sich von dem kleinen Stolperer aber nicht beirren und singt einfach weiter.

Andy Borg legt einen unfreiwilligen Stolper-Auftritt beim großen Jürgen Drews Abschied aufs Parkett. Foto: IMAGO / osnapix

20.34 Uhr: Die ersten Tränen kullern. Maite Kelly und Florian Silbereisen singen im Duett und zwar mit ganz viel Gefühl in der Stimme. Jürgen Drews ist ganz gerührt von den Zeilen.

20.23 Uhr: Und hier ist er, der Mann der Stunde – Jürgen Drews betritt die Bühne und zeigt noch einmal, warum er zukünftig schmerzlich vermisst werden dürfte.

Erster Stargast des Abends ist Maite Kelly und die hat gleich mal einen neuen Song im Gepäck, mit dem sie hier Fernsehpremiere feiert.

20.17 Uhr: „Der große Schlagerabschied“ – Florian Silbereisen eröffnet die Show mit einem Feuerwerk und dem Kultsong „Pure Lust am Leben“.

„Ich bin mir sicher, heute wird die eine oder andere Träne fließen“, kündigt Silbereisen an und präsentiert einen Rückblick auf den Moment, in dem Jürgen Drews sein großes Schlager-Aus bekannt gab.

Jürgen Drews nimmt in der ARD Abschied von der Schlagerbühne

20.08 Uhr: Die Spannung steigt, nur noch wenige Minuten, dann geht’s los!

17.58 Uhr: Wenige Stunden vor der großen Show rührt Jürgen Drews persönlich noch einmal die Werbetrommel für das große Spektakel in der ARD. Die Kommentare unter seinen Fotos machen noch einmal deutlich – diese Show wird emotional.

13.55 Uhr: Und sie sagen heute Abend persönlich Adieu: Ross Antony, Mickie Krause, Melissa Naschenweng, Thomas Anders, David Hasselhoff, Andy Borg, Beatrice Egli, Andreas Gabalier, Ben Zucker und viele mehr.

13.00 Uhr: Es sind Bilder, die ans Herz gehen. Wer es noch nicht weiß, Jürgen Drews Abschied wird von der ARD nicht live übertragen. Die Show von und mit Entertainer Florian Silbereisen wurde bereits vor einigen Wochen aufgezeichnet. Daher gibt es auch schon Bilder aus der Sendung.

Und die zeigen, dass an diesem Abend nun wirklich kein Auge trocken blieb. Vor allem Jürgen Drews selbst schien von seinem Abschied und den vielen Kollegen, die noch einmal mit ihm auf der Bühne stehen wollten, überwältigt. So zeigen Fotos den „König von Mallorca“ tränenüberströmt auf der großen ARD-Bühne.

Mehr Nachrichten:

Und auch einen ersten Vorgeschmack auf die Highlights des Abends sind schon öffentlich. So wird Jürgen Drews unter anderem mit seiner Tochter Joelina Drews gemeinsam singen.